TFF başkanlığı için Servet Yardımcı iddiası

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in görevini bırakmasının ardından yapılacak seçimlerde kimin aday olacağı merak konusu oldu.

Olağanüstü kongreye kadar TFF başkanlığı görevini Hüsnü Güreli'nin yürüteceği açıklanırken aday olacak isimle ilgili de Servet Yardımcı ön plana çıkıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, 5 Nisan 2017 tarihinde yapılan 41. UEFA Kongresi'nde yapılan seçimi kazanmış ve yönetim kuruluna girmişti. Yardımcı, bu başarısıyla Şenes Erzik’ten sonra UEFA yönetim kuruluna giren ilk Türk olma başarısı göstermişti.

Servet Yardımcı kimdir?

Servet Yardımcı, 1957 doğumlu Rizeli bir armatördür. Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu'na ilk kez Hasan Doğan döneminde seçilirken, Mahmut Özgener'in döneminde başkanvekili oldu ve Mehmet Ali Aydınlar'ın döneminde yine yönetim kurulu üyesi seçildi. Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesidir. AK Parti İstanbul eski milletvekillerinden ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'nın kardeşi olmasının yanı sıra, başta memleketi Rize olmak üzere birçok şehirde yaptığı yardımlarla tanınıyor. Rize Üniversitesi'ne bağlı Rize Tıp Fakültesi ve birçok okul Servet Yardımcı'nın ismini taşıyor.

TVNET 4X4Futbol yorumcusu Ergin Aslan, Yıldırım Demirören'in istifasını yorumladığı programda, Servet Yardımcı isminin ön plana çıktığını ifade etti.