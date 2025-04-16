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TFF'den Boupendza için başsağlığı mesajı

TFF'den Boupendza için başsağlığı mesajı

17:0416/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Aaron Boupendza
Aaron Boupendza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir dönem Süper Lig'de forma giyen, bugün hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.


Federasyondan yapılan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizde Atakaş Hatayspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Türk futbolseverlerin hafızalarında kendisine yer bulan Aaron Salem Boupendza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.


Formasını giydiği Atakaş Hatayspor ile 2020-2021 sezonu boyunca sahaya çıktığı 36 maçta 22 gol kaydeden Boupendza, Süper Lig'de "Gol Kralı" ünvanının sahibi olarak ülkemizde iz bırakmayı başarmıştı.


Boupendza'nın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Atakaş Hatayspor camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."






#Türkiye Futbol Federasyonu
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