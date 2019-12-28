Trabzonspor-Kayserispor: 6-2

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-2 kazandı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 7. ve 90+3. dakikada Sörloth, 37. dakikada Nwakaeme, 46 ve 65. dakikalarda Sturridge ile 72. dakikada Abdülkadir Parmak kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise 43. dakikada Ömer Uzun ve 82. dakikada Kravets attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 32'ye yükseltirken, Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Sturridge'nin pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama pozisyonu değerlendiremedi.

7. dakikada Abdülkadir Parmak'ın havadan pasında topu kontrol eden Sörloth, defansı geçti ve topu filelerle buluşturdu: 1-0

37. dakikada Jose Sosa'nın pasında topu alan Nwakaeme, kendi etrafında dönerek rakip defans oyuncudan kurtuldu. Düzgün ve yerden sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

43. dakikada Trabzonspor savunmasının hatasını affetmeyen Ömer Uzun topu filelerle buluşturdu: 2-1

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

46. dakikada savunmadan gelen uzun topa hareketlenen Sörloth ceza sahasına girdi ve topu Sturridge'ye gönderdi. Yıldız oyuncu toplu filelerle buluşturdu: 3-1

65. dakikada Trabzonspor'da Sörloth'un kafa vuruşunda top, rakip defansın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Sturridge penaltıyı gole çevirdi: 4-1

72. dakikada savunmanın hatasında Nwakaeme kaleciyle karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci İsmail topu çıkardı ama seken topu tamamlayan Abdulkadir Parmak golü buldu: 5-1

82. dakikada kontraya çıkan Kayserispor'da, Kravets topu filelerle buluşturdu: 5-2

90+3. dakikada Sörloth düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 6-2

Mücadeleyi Trabzonspor 6-2 kazandı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth

Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth Kayserispor: İsmail, Osman, Mert, Emirhan, Yasir, Hüseyin, DjeDje, Ömer, Ziya, Emre, Kravets

