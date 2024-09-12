Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2024-2025 sezonu ne zaman başlayacak?

İstanbul'dan 6, Ankara'dan 3, Balıkesir'den 2, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon'dan birer takımın yer alacağı ligde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyespor, Esenler Erokspor, Fenerbahçe Koleji Novotel, Finalspor, Gaziantep Basketbol, Haremspor, iLab Basketbol, İstanbul Anka, Kapaklıspor, Konya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü, OGM Ormanspor, Pizzabuls CO Basket, Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo, TED Ankara Kolejliler ve Trabzonspor mücadele edecek.

Ligi ilk sırada bitirecek takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, lideri takip edecek 6 ekip doğrudan play-off vizesi alacak. Bu takımları takip edecek 4 takımdan 2'si daha play-in müsabakalarının ardından play-off'ta mücadele etme hakkı kazanacak. Play-off'u birinci tamamlayacak ekip de Süper Lig'e yükselecek. Ligi son 2 sırada bitirecek takımlar lige veda edecek.