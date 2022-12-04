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Tyson Fury unvanını korudu: Maç sonu Usyk'e meydan okudu

Büyük Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Derek Chisora'yı mağlup ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

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Haber Merkezi AA
Tyson Fury-Derek Chisora maç özeti izle
Tyson Fury, Derek Chisora'ya ringde zor anlar yaşattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan müsabakayı büyük farkla üstün götüren Fury, 38 yaşındaki rakibinin aldığı fiziksel hasarlar gerekçesiyle 10. rauntta hakemin maçı durdurmasıyla galip ilan edildi.

Yaklaşık 60 bin sporseverin izlediği mücadelede kariyerinin 33. galibiyetine ulaşan "Çingene Kralı" lakaplı boksör, namağlup kariyerini sürdürdü. 34 yaşındaki İngiliz boksör, kariyerindeki tek beraberliği ise daha sonra iki kez mağlup ettiği ABD'li Deontay Wilder karşısında almıştı. Chisora ise 46. maçında 13. yenilgisini aldı.

Karşılaşmayı, Fury'nin muhtemel rakiplerinden Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Ukraynalı Oleksandr Usyk de tribünlerden takip etti.

Tyson Fury, maç sonu ringe çıkan Usyk'e meydan okuyarak gelecek yıl için muhtemel karşılaşmaların sinyalini verdi.

Tyson Fury-Derek Chisora maç özeti

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