Uğurcan Çakır ve Edgar Ie için geldiler

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un sahasında Sivasspor'u konuk edeceği maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Fransa'dan scout ekiplerinin bordo-mavili takımın milli kalecisi Uğurcan Çakır ve savunma oyuncusu Edgar Ie için Trabzon'a geldiği ve iki oyuncuyu izleyeceği bildirildi.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, gelen takımlardan bir tanesinin Ligue 1 ekiplerinden Sainte Etienne olduğunu bildirdi.