Ukraynalı Viktor Faust ABD’li rakibi Christopher Lovejoy’u nakavt etti

Almanya’nın Kiel kentinde gerçekleştirilen boks galasında ringe çıkan Türk boks kulübü EC Boxing’in ağır sıkler boksörü Viktor Faust, önemli bir performansa daha imza atarak dünya sıralamasındaki yerini üst sıralara yükseltti. EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, muhteşem bir galibiyete daha imza attıklarını vurgulayarak, "Amerikalı rakibimiz 22 maçının 20’sini nakavtla sonlandırmış bir nakavt canavarıydı. Çok boksör onunla ringe çıkmaya korkuyordu. Fakat biz zirveye giden yolun dikenlerle dolu olduğunu bildiğimiz için kendisiyle ringe çıktık ve onu kendi silahıyla vurarak karşılaşmanın ilk raundunda nakavt ettik" dedi.