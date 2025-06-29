Zeynep Sönmez Wimbledon'da ana tabloda

Zeynep Sönmez tenisteki başarılarıyla dikkati çekiyor.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele edecek.
Zeynep Sönmez, ilk kez Wimbledon'da ana tabloda korta çıkacak.
Zeynep, İngiltere'nin başkenti Londra'da çim kortta düzenlenecek organizasyonda 1 Temmuz Salı günü Rumen Jaqueline Cristian ile karşılaşacak.
Bu turu geçmesi halinde Zeynep, Karolina Muchova-Xinyu Wang maçının galibiyle ikinci turda karşı karşıya gelecek.
Tek kadınlarda şampiyon, 12 Temmuz Cumartesi günü belli olacak.
#Zeynep Sönmez
#Wimbledon
#İngiltere