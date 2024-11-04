WTA 250 turnuvası Merida Open Akron'da Zeynep Sönmez finalde Ann Li'yi iki sette mağlup ederek şampiyon oldu.

TARİHİ BAŞARI: İLK 100'E GİRDİ

Zeynep Sönmez, 7 Ekim'de 154. sırada olduğu dünya klasmanında 91 numaraya yerleşerek sıralamadaki en yüksek derecesine ulaştı.

Öte yandan Zeynep Sönmez bu galibiyetle Çağla Büyükakçay'dan sonra WTA seviyesinde şampiyon olan ikinci Türk tenisçi oldu.

Kupa töreninde 22 yaşındaki tenisçi, "15 yıldır bu an için mücadele ediyorum. Bu, benim en büyük rüyamdı. Beni destekleyenlere, özellikle aileme ve bu saatte maçımı Türkiye'de seyreden herkese teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep bu galibiyetle Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan 2'nci Türk tenisçi olarak Türk tenis tarihinin en büyük galibiyetlerinden birine imza attı. 22 yaşındaki Zeynep 36 basamak birden yükselip dünya klasmanında 91 numaraya ilerleyerek kariyer rekorunu kırdı.

Milli tenisçimiz kupa töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“15 yıldır bu an için mücadele ediyorum. Bu, benim en büyük rüyamdı. Beni destekleyenlere, özellikle aileme ve bu saatte maçımı Türkiye'de seyreden herkese teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum.”

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olarak kariyerinin ilk WTA 250 zaferini elde eden Zeynep Sönmez'i yayımladığı mesajla tebrik etti.





Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türk sporu adına haftaya güzel bir haberle başladık. Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li rakibi Ann Li'yi mağlup ederek şampiyon olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i kutluyorum. Kariyerinin ilk WTA 250 Turnuvası zaferini elde eden Zeynep Sönmez'in başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Zeynep Sönmez, bu sonuçla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan ikinci temsilcimiz oldu. Milli sporcumuzun gelecekte daha büyük zaferler kazanacağına yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum."

ZEYNEP SÖNMEZ - ANN Lİ ŞAMPİYONLUK VİDEOSU







