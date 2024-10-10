Rafael Nadal'dan emeklilik kararı: Veda etti

38 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kariyerini noktaladığını duyurdu. 14'ü Roland Garros olmak üzere 22 kez grand-slam kazanan Rafael Nadal, bu alanda rekoru elinde tutuyor. Rafael Nadal, kariyeri boyunca 209 hafta erkek tenisinin 1 numarası olarak kaldı.

Ünlü sporcu, X hesabından 12 dilde teşekkür mesajı yayımlayarak kortlara veda etti. Tenis tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen 38 yaşındaki sporcu, sosyal medyasından yaptığı video paylaşımında "Profesyonel tenisten emekli olduğumu açıklamak için buradayım. Gerçek şu ki, özellikle son iki yıl benim için çok zor geçti. Artık sınırlamalar olmadan oynayabileceğimi düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.