Rafael Nadal'dan emeklilik kararı: Veda etti

Kariyerinde birçok rekor bulunan İspanyol sporcu Rafael Nadal, 38 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı.
38 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kariyerini noktaladığını duyurdu. 14'ü Roland Garros olmak üzere 22 kez grand-slam kazanan Rafael Nadal, bu alanda rekoru elinde tutuyor. Rafael Nadal, kariyeri boyunca 209 hafta erkek tenisinin 1 numarası olarak kaldı.
Ünlü sporcu, X hesabından 12 dilde teşekkür mesajı yayımlayarak kortlara veda etti. Tenis tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen 38 yaşındaki sporcu, sosyal medyasından yaptığı video paylaşımında "Profesyonel tenisten emekli olduğumu açıklamak için buradayım. Gerçek şu ki, özellikle son iki yıl benim için çok zor geçti. Artık sınırlamalar olmadan oynayabileceğimi düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.
Kariyerinin 30. grand slam finalinde 22. kez korttan mutlu ayrılan Nadal, Fransa Açık'ta oynadığı 14 finali de kazanmayı başardı.
2005'te, 19 yaşındayken çıktığı ilk Roland Garros finalinde Mariano Puerta'yı mağlup eden Nadal, 2006, 2007, 2008, 2011'de Roger Federer, 2010'da Robin Söderling, 2012, 2014, 2020'de Novak Djokovic, 2013'te David Ferrer, 2017'de Stanislas Wawrinka, 2018, 2019'da Dominic Thiem, 2022'de ise Casper Ruud'u yendi.
İspanyol raket, Fransa Açık'ta oynadığı 115 maçın 112'sini kazandı.
Nadal, turnuvadaki ilk yenilgisini, 2009'da 4. turda İsveçli Söderling, ikincisini 2015'te çeyrek finalde Djokovic, üçüncüsünü de 2021'de yarı finalde yine Djokovic karşısında yaşadı.
Müller-Weiss sendromu denilen bir ayak rahatsızlığı bulunan ve 2022 Roland Garros boyunca sol ayağındaki sinirlere yapılan enjeksiyonlar sayesinde korta çıkabildiğini açıklayan Nadal, yıllara meydan okuyor.
Kariyerinde ilk kez bir sezona, yılın ilk iki grand slam turnuvasını (Avustralya Açık, Fransa Açık) kazanarak başlayan 36 yaşındaki Nadal, 30'undan sonra kazandığı büyük turnuva sayısını 8'e çıkardı.