Tarım kooperatif marketelerde görülmemiş dev indirim! Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan

Tarım kredi kooperatif market, 600 ürünün u uz fiyata satışa çıkarıyor. Kooperatif market indirim müjdesini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Tarım kooperatif marketlerde hangi ürünler indirimde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer müjdenin de tüketicilere yönelik olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

Tarım Kredinin 1520 kooperatif, 400 mini koop, 250 koop bakkal olmak üzere toplam 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Temel ihtiyaç maddeleri.

Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatifleri sadece üretim öncesi çiftçimize destek olmakla kalmıyor, ürünü de alıp işleyerek marketlerinde satışa sunuyor. Bir başka ifadeyle üretici-Tarım Kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Böylece kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısında sayılarını 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz Tarım Kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibarıyla başlamıştır. Üreticilerimize ve tüketicilerimize verdiğimiz bu müjdelerin de hayırlı olmasını diliyorum."

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Tarım Kredi Kooperatifi Market indirimli ürünler listesi

Tarım kredi kooperatif marketin yayınladığı son indirim listesinde şu ürünler yer aldı: