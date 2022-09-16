Tarım Kredi Kooperatif market çalışma saatleri: Açılış-kapanış saati

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde bugün itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçildi. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezinde yüzde 30 ile yüzde 35 arasında indirim uygulandı.

Tarım Kredi Kooperatifi market cuma günü öğlen kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim ürünleri katalogunda yer alan ürünleri almak için vatandaşlar devletin marketi olarak halk arasında ifade edilen Tarım Kredi Kooperatif marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor.

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Tarım Kredi Kooperatifi Market'in çalışma saatleri sabah 09:00 itibariyle başlayıp akşam saat 22.00'da kapatmaktadır. Tarım Kredi Market cuma günü hariç öğle tatili yoktur. Cuma günü Tarım Kredi Kooperatifi marketleri öğle İstanbul’da saat 14:00’da açılmakta. Cuma namazı saatinden dolayı kooperatif market cuma saatinde kapalı oluyor. İllerin cuma namaz saatine göre de Tarım Kredi Kooperatif market cuma günü öğle açılış saatini gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatif markette alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatif marketlere ilişkin olarak şunları söylemişti: “Öncelikle Tarım Kredi Kooperatiflerinin attığı bu adımla biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz. Şu anda Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1300-1400 marketi var. Biz şimdi Tarım Krediye diyoruz ki ‘Tarım Kredi, de ki market açmak üzere bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu Tarım Kredi sana versin.’ Bunu niye diyoruz? Şu andaki market sayısını 1400 değil, 2 bine, 2 bin 500’e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Çünkü bizim derdimiz burada para kazanmak değil. Bizim tek derdimiz var; vatandaşımıza bir kaliteli ürün, iki ucuz ürün sunalım.”

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Tarım Kredi Kooperatifi özel mi devletin mi

Tarım Kredi Kooperatifi Kanunla Kurulmuş Kooperatif kuruluşu olup, özel hukuk tüzel kişisidir. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe haiz bir üst kuruluş olup, Genel Müdürlüğe bağlı 17 Bölge Birliği ve Bölge Birliklerine bağlı 1625 Kooperatif mevcuttur.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri nerede var?

Tarım Kredi Kooperatifi Market'inin 47 il, 227 ilçede 1400 şubesi vardır.

Tarım Kredi Kooperatif Markette hangi ürünler var?

Tarım Kredi Kooperatif Market ürünleri:

Atıştırmalık

Bal - Reçel

Baharatlar

Bakliyat

Bitkisel Yağlar

Çay - Şeker

Dondurulmuş Ürünler

İçecekler

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Kuruyemişler

Salça ve Konserve

Soslar

Süt ve Süt Ürünleri

Tahin ve Helvalar

Turşular

Un ve Makarnalar

Zeytin

Yumurtalar

Gıda Yardım Paketleri

Geleneksel ve Organik Ürünler

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, indirimin başladığı 15 Ağustos'ta da yeni fiyatları yerinde incelediğini ifade ederek, şunları kaydetmişti:

"Tarım Kredi Kooperatif Market'in kendi markasıyla sattığı 5 litrelik ayçiçek yağın 163 liradan 147 liraya düştüğünü, yine aynı mağazada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 5 litrelik ayçicek yağının 135 liraya satıldığını gördüm.

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Bunun yanı sıra sebze, meyvelerde de ciddi indirimler yapılmış. Bakliyat ürünlerinde, peynirde, zeytinde, unda, tuvalet kağıdında, böyle temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 8 ila 25'e varan aralıkta indirimler yapıldığını tespit ettim. Daha sonra çıkıp bazı yerel zincir ve toptancı marketlerde fiyat araştırması yaptığımda oralarda da sarı etiketlerin çoğaldığını ve temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler yapılmak suretiyle Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyatlarına yaklaşıldığını memnuniyetle gördüm. Ne var ki bazı zincir marketler ise eski fiyatlarında diretmekte. Ancak bu marketlerin mağazaları da oldukça tenha bulunmaktaydı."

ÖZGÜN Tarım Kredi Kooperatif Marketleri adresi: Tarım Kredi Kooperatif market şubeleri nerede?