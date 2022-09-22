Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre destekleri Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere yetiştirdikleri ürüne göre her yıl verilmeye devam ediyor. Tarım ve yetiştiricilik ile uğraşan vatandaşlara özellikle ekim dönemlerinde alım kolaylığı sağlayan destekle ilgili önemli bir açıklama geldi. Mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek?

“ÇİFTÇİMİZİN EN ÖNEMLİ GİRDİLERİ MAZOT VE GÜBRE”

Başkan Çetindağ; “2022 yılında verimli bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu sene devletimiz tarafından açıklanan alım fiyatları da çiftçimizi memnun etti. Artık üreticilerimiz 2023 yılı için hazırlıklara başlamak üzere. Biliyorsunuz çiftçimizin en önemli girdileri mazot ve gübre. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi; 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını, 6 ay öne çekeceklerini dile getirdi. Bu önemli bir gelişme. Destekleme ödemeleri; çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartına doğrudan yüklenecek. Mazot ve gübre desteği Ziraat Bankası kartına ayni olarak yüklenecek, nakdi olarak kullanılmasına izin verilmeyecek. Üreticilerimiz o kartı kullanarak gidecek mazot ve gübreyle ilgili alışverişini yapacak. Bakanlığımızın aldığı bu kararı yerinde buluyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz; çiftimizi rahatlatacak ancak çiftçilerimizin üretebilmesi için mazot ve kimyevi gübre fiyatlarının düzenlenmesi gerektiğini de bir kez daha dile getiriyoruz” dedi.

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MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını, 6 ay öne çekeceklerini bildirdi.

Ancak ödemelerin net tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşılmazken sadece mazot ve gübre desteği ödemelerinin eylül ayının sonunda ve ekim ayının başında yapılacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin güncel bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri geçtiğimiz aylarda belirlendi.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

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"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira,

Çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira,

Nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira,

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Kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira,

Patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira,

Yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira,

Dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira,

Kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira,

Yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira,

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Zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek.

Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.