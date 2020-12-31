Teknoloji Google arama sonuçlarına kısa videoları ekliyor
İNTERNET

Google arama sonuçlarına kısa videoları ekliyor

Google, arama sonuçlarında hiçbir web sitesine girmeden kısa Instagram ve TikTok videolarını göstermeye hazırlanıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google arama
Google arama

Google, sık aralıklarla arama sisteminde çeşitli düzenlemeler yapıyor. Özellikle arama motorunda sorgu yapıldığı anda kullanıcıların karşısına çıkarılan hava durumu, maç sonuçları ve çeşitli bilgiler, sitelere giriş yapmadan kapatılmasına neden oluyor. Doğal olarak bu da özellikle medya kuruluşlarına olumsuz şekilde yansıyor. Hatta bununla alakalı çeşitli davalar da devam ediyor.

Kısa videolar da arama bölümünde gösterilmeye başlıyor.

Böylece artık Google Aramalarında kısa video bölümünde Instagram ve TikTok da listeleniyor.

Google şimdi ise arama sonuçlarında kısavideoları göstermeye hazırlanıyor. Yani aslına bakılırsa son birkaç yıldır hayatımızda büyük yer kaplayan Instagram ve TikTok gibi platformlardan kısa kısavideolar arama sorgusuna bağlı olarak kullanıcıların karşısına düşecek gibi görünüyor. Böylece az önce bahsettiğimiz web siteye girmeden detayları görüntüleme durumu kısa videoları da kapsayacak hale geliyor. Yani bu durumda da Instagram ya da TikTok'a girmeye gerek kalmıyor.

Instagram ve TikTok gibi platformların bu gelişmeye nasıl bakacağı ise merak konusu.

Şu anda sınırlısayıda kullanıcıyla test edilen özelliğin herkese ne zaman açılacağı belli değil. Ancak şirketin ilerleyen süreçte arama motoru kısmında çeşitli düzenlemelerle artık daha fazla kısa videoyu ya da standart videoyu hiçbir websitesine/ sosyal platforma girmeden izletebileceği düşünülüyor.

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