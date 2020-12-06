İş makinaları zirvesi seneye Türkiye’de

İş ve inşaat makinaları sektörü, tüm dünyada pandemi nedeniyle yaşanan daralmayı atılıma dönüştürecek. Avrupa’da 7’nci, dünyada 11’inci sırada bulunan sektör, Avrasya nın en büyük iş makinaları fuarını Antalya’da gerçekleştirilecek. Haziran ayı için planlanan ve 35 bin kişinin katılması beklenen fuar Türk ekonomisi ve turizmine de destek olacak. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), fuarı 2-6 Haziran 2021 tarihleri arasında Antalya’da yapacak.

35 BİN ZİYARETÇİ

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, 35 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan KOMATEK Fuarı’nın, küresel pazarda Türkiye’nin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu da bir kez daha kanıtlayacağını belirtti.

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Merih Özgen

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