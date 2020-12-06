İş makinaları zirvesi seneye Türkiye’de

İş ve inşaat makinaları sektörü, tüm dünyada pandemi nedeniyle yaşanan daralmayı atılıma dönüştürecek. Avrupa’da 7’nci, dünyada 11’inci sırada bulunan sektör, Avrasya nın en büyük iş makinaları fuarını Antalya’da gerçekleştirilecek. Haziran ayı için planlanan ve 35 bin kişinin katılması beklenen fuar Türk ekonomisi ve turizmine de destek olacak. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), fuarı 2-6 Haziran 2021 tarihleri arasında Antalya’da yapacak.
35 BİN ZİYARETÇİ
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, 35 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan KOMATEK Fuarı’nın, küresel pazarda Türkiye’nin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu da bir kez daha kanıtlayacağını belirtti.
ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKTUK
- Merih Özgen şunları söyledi: “Biz Türk ekonomisi ve Türk turizmi için elimizi taşın altına koyduk. Dünyanın pek çok noktasından sektör temsilcisini Türkiye’de bir araya getirerek, pazar payımızı arttırmak ve sektörde daha çok söz sahibi olmak için bize büyük bir fırsat verecek. İhracatta Türkiye’nin yüz akı olan sektörümüzün fuar sayesinde gücüne güç katacağına inanıyoruz. Biz Türk ekonomisi ve Türk turizmi için elimizi taşın altına koyduk.”