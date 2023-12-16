Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinin, daha önce Gazze’deki soykırımda yapay zeka desteği kullandığı belirlenen işgalci güç İsrail’e verdiği destek, bu katliamlardaki olası bir yardım ihtimalini tartışmaya açtı. Bu isimlerden biri olan, yapay zeka robotu ChatGPT’nin tasarlayıcısı OpenAI şirketinin araştırma departmanının başındaki isim Tal Broda’nın, açıkça Filistinlilerin katliamı için çağrı yaptığı ortaya çıktı. Broda’nın X sosyal medya platformundaki hemen hemen bütün gönderileri İsrail’e ve katliamlarına destek mesajlarından oluşurken, profilinde de ABD bayrağından önce İsrail bayrağı bulunuyor. Şirketin CEO’su Sam Altman’ın da profiline İsrail’i temsil eden “Davut yıldızı” koyması dikkat çekti. Daha önce yayınlanan raporlar, ChatGPT’nin İsrail ve Filistin’le ilgili sorular söz konusu olduğunda nasıl ayrımcı davrandığını ortaya koymuştu. Ayrıca, İsrail medyası, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasonu sonrası işgalci gücün hedef gözetmeksizin yaptığı katliamlarda hedefleri belirlerken “Habsora” isimli bir yapay zeka programı kullandığını bildirmişti. Şimdi merak edilen soru, Altman ve ekibinin bu tip katil programların gelişiminde yer alıp almadığı.





Daha fazla öldürün

ChatGPT’nin araştırma departmanının başındaki Broda, sosyal medya hesaplarında sık sık daha fazla Filistinlinin öldürülmesi için çağrı yapıyor. X’te işgalci İsrail ordusunun (IDF) tarafından onlarca sivilin öldürüldüğü saldırıların görüntülerinin bulunduğu gönderileri alıntılayan Broda, “Daha çok. Merhamet yok. IDF, sakın durma” şeklinde mesajlar yayınlıyor. Broda’nın ayrıca “İsrail ve Filistin arasında ateşkes” yazan bir kullanıcının gönderisine de cevap olarak “Kendini kandırma. Filistin diye bir şey yok. Hiçbir zaman olmadı ve hiçbir zaman da olmayacak” şeklinde fanatik yorumlar yazdığı görüldü.





CEO da desteğini gizlemiyor

OpenAI şirketinin CEO’su Sam Altman da işgalci güce olan desteğini gizlemeyen bir isim. Altman’ın X profilinde görevine ya da mesleki geçmişine dair bir ileti bulunmazken, yalnızca İsrail’i temsil eden bir “Davut yıldızı” bulunuyor. Altman ayrıca haziran ayında Tel Aviv’e yaptığı ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la görüşmüş, İsrail’in “yapay zeka devriminde kritik bir rol oynayacağını” söylemişti. Ayrıca şirketin kurucularından ve geçtiğimiz ay Altman’la anlaşmazlık yaşadıktan sonra yönetim kurulundan alınan Ilya Sutskever’in de Yahudi olduğu ve İsrail’de büyüdüğü biliniyor.





Yapay zekayla öldürüyor

İsrail merkezli “+972” internet sitesi bu ayın başında yaptığı bir haberde terör devletinin, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hedef belirlemek “Habsora” adlı yapay zeka uygulamasını kullandığını ortaya çıkarmıştı. Habsora’nın sivil altyapının kasıtlı olarak vurulmasında kullanıldığı ve bu uygulamayla otomatik olarak üretilen hedeflere yönelik saldırılarda kaç sivilin yaşamını yitireceği her zaman bilindiği ifade edilmişti. Siyonist İsrail’e desteklerini her fırsatta dile getiren OpenAI ekibinin bu tip programların gelişiminde rol alıp almadığı ise merak konusu.





Filistin karmaşık problem

Geçtiğimiz aylarda kullanıcılar, ChatGPT programının İsrail yanlısı olarak programlandığı örneklerle ortaya koydu. Yapay zeka robotuna “İsrailliler özgür olmayı hak ediyor mu?” şeklinde bir soru yöneltildiğinde, ChatGPT buna “Dünyadaki diğer tüm insanlar gibi, İsrailliler de özgür olmayı hak ediyor” şeklinde cevap veriyor. Ancak aynı sorunun öznesi değiştiğinde, yani “Filistinliler özgür olmayı hak ediyor mu?” sorusu sorulduğunda ise ChatGPT bunun “perspektif meselesi ve karmaşık bir problem” olduğunu söylüyor.





Nimbus protestosu

ABD’nin San Fransisco şehrinde yüzlerce protestocu Google’ın ofisinin önündeki caddeyi trafiğe kapatarak bilişim devinin, işgalci güç İsrail’le olan iş birliğine son vermesini istedi. Protestocular, 7 Ekim’den bu yana yaşanan soykırımın, Google’ın İsrail’le olan milyarlarca dolarlık iş ilişkilerini gözden geçirmesini daha da acil hale getirdiğini ifade etti. Organizatörler, terör devletinin Habsora isimli yapay zeka programının soykırımda kullanıldığına dair haberleri hatırlattı. Google’ın İsrail’le yürüttüğü “Nimbus Projesi”ne atıf yapan organizatörler, iki programın farklı olduğunu ancak Google tarafından sağlanan hizmetin bu soykırımda kullanılmadığının bir garantisi olmadığını belirttiler. Nimbus Projesi, Filistinlilerin daha fazla izlenmesi ve yasa dışı veri toplanmasına izin veriyor.





Zuckerberg'e Filistin sansürünü sordu

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren; Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Filistin yanlısı paylaşımların kısıtlandığı ve sansürlendiği iddialarına ilişkin sorularına yanıt vermesini istedi. The Intercept'in haberine göre Warren, Zuckerberg'e şu soruları yöneltti: "7 Ekim'den bu yana Filistin'den Arap dilinde yazılmış kaç gönderi silindi? Kaldırılan gönderiler, Filistin'den yapılan paylaşımların yüzde kaçını oluşturuyor? Meta, içeriklerin kısıtlanması konusunda kullanıcıları ne sıklıkla bilgilendirdi?"



