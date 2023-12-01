TOGG
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ilgi odağı haline gelirken yeni bir fiyat düzenlemesi ile karşımıza çıkıyor. Togg'a zam geldi. İşte fiyatlar...
Togg fiyatlarına zam geldi
Togg'un yayınladığı yeni fiyat listesine göre, yerli otomobilin tüm versiyonlarına ortalama yüzde 16.5 zam yapıldı ve otomobilin en düşük fiyatı 1 milyon 430 bin lira oldu. Togg'un fiyatlarında belirlenen artış oranının, Kasım ayında elektrikli araç ÖTV matrah limitinde yapılan artış oranı ile aynı olması ise dikkat çekti.
Togg T10X zamlı fiyat listesi (Aralık 2023)
T10X V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL 1.430.000 TL
T10X V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 TL 1.550.000 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 TL 1.820.000 TL
Geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında yapılan güncelleme, sadece %10'luk dilimi kapsaması nedeniyle Togg'a zam gelecek şeklinde yorumlanmıştı. Togg T10X'e beklenen zam geldi. Togg fiyatları yüzde 16,4 zamlandı.
1 Aralık 2023 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesinde Togg T10X modelinin giriş fiyatının 1.430.000 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Bu versiyonun fiyatı zamdan önce 1.227.500 TL idi. Bir üst seviyede yer alan T10X V2 RWD versiyonunun fiyatı ise 1.329.500 TL'den 1.550.000 TL'ye yükseldi.
Kısa süre önce yapılan ÖTV matrah güncellemesi ile %10'luk dilimdeki üst sınır 1.650.000 TL'den 1.914.000 TL seviyesine yükseltilmişti. Bu düzenleme yapılmasaydı T10X'in Uzun Menzilli versiyonu yapılan bu zam ile birlikte %40 ÖTV dilimine sıçrayacaktı.
VERGİ ORANI DEĞİŞMEDİ
18 Kasım’da yapılan değişiklik ile motor gücü 160 kW'nın altında kalan otomobillerde matrah (vergisiz fiyat) limitleri artırılmıştı.
Buna göre, en düşük ÖTV oranı olan yüzde 10'luk dilime giren elektrikli otomobiller için esas alınan matrah limiti 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.