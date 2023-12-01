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Yerli elektrikli otomobil Togg T10X'in fiyatında artışa gidildi: Zamlandı! İşte güncel Togg ücretleri

Aralık ayına giriş yapmaya hazırlanırken birçok marka zamlı fiyatlar için listelerini güncellemeye başladı. İlgi odağı haline gelen Togg için fiyat düzenlemesi yapıldı. Bu markalar arasında Togg da var. T10X fiyatlarına yüzde 16,4 zam geldi. Yeni Togg fiyatları ne kadar oldu? Togg T10X, T10X V1 RWD, T10X V2 RWD, T10X V2 RWD güncel fiyat listesi haberimizde.

13:31 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
TOGG

TOGG

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ilgi odağı haline gelirken yeni bir fiyat düzenlemesi ile karşımıza çıkıyor. Togg'a zam geldi. İşte fiyatlar...

Togg fiyatlarına zam geldi

Togg'un yayınladığı yeni fiyat listesine göre, yerli otomobilin tüm versiyonlarına ortalama yüzde 16.5 zam yapıldı ve otomobilin en düşük fiyatı 1 milyon 430 bin lira oldu. Togg'un fiyatlarında belirlenen artış oranının, Kasım ayında elektrikli araç ÖTV matrah limitinde yapılan artış oranı ile aynı olması ise dikkat çekti.

Togg T10X zamlı fiyat listesi (Aralık 2023)

Versiyon Eski Fiyat
Yeni Fiyat

T10X V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL 1.430.000 TL

T10X V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 TL 1.550.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 TL 1.820.000 TL

Geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında yapılan güncelleme, sadece %10'luk dilimi kapsaması nedeniyle Togg'a zam gelecek şeklinde yorumlanmıştı. Togg T10X'e beklenen zam geldi. Togg fiyatları yüzde 16,4 zamlandı.

1 Aralık 2023 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesinde Togg T10X modelinin giriş fiyatının 1.430.000 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Bu versiyonun fiyatı zamdan önce 1.227.500 TL idi. Bir üst seviyede yer alan T10X V2 RWD versiyonunun fiyatı ise 1.329.500 TL'den 1.550.000 TL'ye yükseldi.

Kısa süre önce yapılan ÖTV matrah güncellemesi ile %10'luk dilimdeki üst sınır 1.650.000 TL'den 1.914.000 TL seviyesine yükseltilmişti. Bu düzenleme yapılmasaydı T10X'in Uzun Menzilli versiyonu yapılan bu zam ile birlikte %40 ÖTV dilimine sıçrayacaktı.

VERGİ ORANI DEĞİŞMEDİ

18 Kasım’da yapılan değişiklik ile motor gücü 160 kW'nın altında kalan otomobillerde matrah (vergisiz fiyat) limitleri artırılmıştı.

Buna göre, en düşük ÖTV oranı olan yüzde 10'luk dilime giren elektrikli otomobiller için esas alınan matrah limiti 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.


TOGG'a yeni versiyon: İlk kez görücüye çıktı her detayı dikkat çekti
TOGG'a yeni versiyon: İlk kez görücüye çıktı her detayı dikkat çekti

Engelli vatandaşlar için gaz ve fren pedalı yerine, el ile kullanılabilecekleri mekanizma yerleştirilen Türkiye’nin yerli ve milli aracı ’engelsiz’ TOGG, ilk kez görücüye çıktı. Her detayı düşünülen Türkiye'nin yerli otomobili vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yapılan dizayn, her engelli vatandaşın kullanımı için özel olarak üretiliyor. Firma yetkilisi Mehmet Rıza Altındağ, "Ulusal mevzuatlar kapsamında, engelli bireylerin yaşamını daha ne kadar kolaylaştırırız düşündük yerli ve milli olan TOGG’a el freni ve gaz uygulamasını entegre ettik. 4 araca entegre ettik. İnsanların ihtiyaçları oldukça ve daha fazla ihtiyaç ortaya çıktıkça, araca aparatlar eklentiler yapmaya devam ediyoruz. Aracın ergonomisi bu tarz uygulamalar yapmaya çok müsait. Bir tanesini TOGG fabrikası içinde yaptık. Talep geldikçe yapmaya devam edeceğiz" dedi.


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