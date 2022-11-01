Özgün Togga devlet bankaları ile katılım bankaları avantajlı kredi verecek
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Togg’a devlet bankaları ile katılım bankaları avantajlı kredi verecek

Togg Gemlik ilçesinde banttan indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un ön siparişi alımlarının başlayacağını söyledi. Erdoğan, Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine, vatandaşımızın Togg’u rahatlıkla satın alması için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum. Madem bu araca Türkiye’nin otomobili diyoruz, öyleyse hep birlikte bunun gereğini yapalım.” demişti. Togg için kredi kullanacakların beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Peki Togg kredisi veren bankalar hangileri? Togg'a ulaşım için kredi desteği verecek banka hangisi?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Togg kredisi veren bankalar hangileri? Yerli otomobil kredisi hangi bankadan kullanılacak?
Togg kredisi hangi banka verecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, “Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine, vatandaşımızın Togg’u rahatlıkla satın alması için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum. Madem bu araca Türkiye’nin otomobili diyoruz, öyleyse hep birlikte bunun gereğini yapalım.” demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında Türkiye'nin otomobili TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Togg taşıt kredisi veren bankalar
Togg taşıt kredisi veren bankalar

Togg kredisi veren bankalar hangileri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek" dedi.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının satır başları şöyle; Yerli otomobil Togg cari açıkta azalmaya neden olacak. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Bankalara Togg ile ilgili çağrıda bulundu. Bizde kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir.

Esnaf kredi desteğinde limitler ne kadar?

Esnafa kredi desteğinde limitleri 350 bin liradan 500 bin liraya çıkardık. Hazırlıkları süren KGF'de ilk kez fatura karşılığı işlem yapılacak.

Bankalar kredi kullanırken bilançoya bakarlar, kredi dönüşü kapasitesine bakarlar, A, B, C, D olarak değerlendirirler, hazırladığımız KGF'de yüzde 75 hedefliyoruz.

KGF destekli kredi paketi çalışması ile Hazine üzerindeki riski bir miktar artıracağız, çünkü o şirketleri, KOBİ'leri yaşatma hedefimiz var. Krediye ulaşımda engeli olanlara kolaylık vereceğiz.

Krediye ulaşımda zorluk yaşayanlar bilançosu kötü olanlar. KGF destekli kredilerin dövize, altına ihtiyacı olmayan kesimlere gitmesi engellenecek. Kamu bankalarımız elini taşın altına koydu, finans kurumlarımız, katım finanslarımız ciddi bir performans ortaya koydular, her türlü özveriyi gösteriyorlar.

Enflasyon sadece Türkiye'nin değil dünyanın problemi. Aralık ayından itibaren enflasyonun belini kırmış olacağız. Enflasyon, karar vereceğiniz anda sabah hissedeceğiniz bir şey değildir, hedefinizi korumanız, belirli bir sürenin geçmesi lazım.

Togg şarjı kaç kilometre gidiyor?
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