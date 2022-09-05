Özgün Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 üniversitelerin başlangıç tarihleri
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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 üniversitelerin başlangıç tarihleri

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile üniversite eğitimine başlamak için gün sayan milyonlarca aday üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, 2022-2023 üniversitelerin eğitim öğretim takvimine göre üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde dersler ve kayıtlar ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hangi üniversite ne zaman derslere başlayacak? 2022-2023 üniversite akademik takvimlerine göre başlangıç tarihleri!
Üniversite açılış tarihleri

2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde ilan edildi. Bu gelişmenin ardından üniversitelerin yeni dönem ders başlangıç tarihi merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021 yılında üniversiteler 13 Eylül tarihi itibariyle açılmıştı. 2022 - 2023 için üniversitelerin eylül ayı sonu ve ekim ayı başına doğru açılması bekleniyor.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında üniversitelerin açılacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin ayrıntılar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ SONA ERDİ

İyi bir üniversite hayali ile sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22 - 26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamladı.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?

Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçiyor. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da

adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınacak.

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt

işlemleri yapabileceklerdir.

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması şu şekildeydi;

1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.

2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

3. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır.

ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

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