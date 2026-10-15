Sakarya'daki sel felaketinde İHH ekiplerinin mahsur kalan yaşlı kadını sırtında taşıdığı anlar takdir topladı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek birçoğu yerleşim yeri olan alanlarda su taşkınlarına yol açtı. Aniden bastıran yağışın ardından evlerinde ve sokaklarda mahsur kalan vatandaşların imdadına İHH Arama Kurtarma ekipleri yetişti.

YAŞLI VE ÇOCUKLAR GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde aralıksız çalışma yürüten İHH Arama Kurtarma ekipleri, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı olan yaşlılar ile çocuklu aileleri bulundukları riskli noktalardan tek tek tahliye etti. Ekiplerin özverili müdahalesi sayesinde sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar güvenli alanlara ulaştırıldı.

YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ

Kurtarma çalışmaları sırasında kaydedilen bir görüntü ise izleyenlerin yüreğini ısıttı. Ekiplerin tahliye yürüttüğü sırada bir İHH arama kurtarma personelinin, sel nedeniyle binadan çıkamayan yaşlı bir kadını sırtına alarak merdivenlerden güvenle indirdiği ve taşıdığı anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan bu duygu dolu anlar izleyenlerden büyük takdir ve alkış topladı. Bölgede ekiplerin teyakkuz hali ve destek çalışmaları sürdürülüyor.