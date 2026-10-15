Sakarya'daki sel felaketinde İHH ekiplerinin mahsur kalan yaşlı kadını sırtında taşıdığı anlar takdir topladı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen su taşkınlarında mahsur kalan vatandaşlar, İHH Arama Kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında bir personelin yaşlı bir kadını sırtında taşıyarak merdivenlerden çıkardığı anlar büyük takdir topladı.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek birçoğu yerleşim yeri olan alanlarda su taşkınlarına yol açtı. Aniden bastıran yağışın ardından evlerinde ve sokaklarda mahsur kalan vatandaşların imdadına İHH Arama Kurtarma ekipleri yetişti.
YAŞLI VE ÇOCUKLAR GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ
Su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde aralıksız çalışma yürüten İHH Arama Kurtarma ekipleri, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı olan yaşlılar ile çocuklu aileleri bulundukları riskli noktalardan tek tek tahliye etti. Ekiplerin özverili müdahalesi sayesinde sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar güvenli alanlara ulaştırıldı.
YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ
Kurtarma çalışmaları sırasında kaydedilen bir görüntü ise izleyenlerin yüreğini ısıttı. Ekiplerin tahliye yürüttüğü sırada bir İHH arama kurtarma personelinin, sel nedeniyle binadan çıkamayan yaşlı bir kadını sırtına alarak merdivenlerden güvenle indirdiği ve taşıdığı anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan bu duygu dolu anlar izleyenlerden büyük takdir ve alkış topladı. Bölgede ekiplerin teyakkuz hali ve destek çalışmaları sürdürülüyor.