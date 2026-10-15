Denetimi görünce yaya taklidi yaptı: Sürücü değiştirme oyununu dronlu takip bozdu

Kırıkkale’de trafik denetimi yapan polis ekipleri, dron destekli takip sayesinde sıra dışı bir kurnazlığı ortaya çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Millet Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimi esnasında, uygulama noktasını yaklaşmadan fark eden bir araç sürücüsü yakalanmamak için akılalmaz bir yola başvurdu.

SÜRÜCÜ İNDİ YOLCU DİREKSİYONA GEÇTİ

Denetim noktasını fark eden sürücü, aracını yol kenarında durdurarak kapıyı açtı ve aşağı indi. Hiçbir şey olmamış gibi sakin adımlarla yaya olarak bölgeden uzaklaşmaya çalışan sürücünün yerine ise araçta yolcu konumunda bulunan arkadaşı direksiyon koltuğuna geçti. İki şahsın polise yakalanmamak için hayata geçirdiği bu plan, o sırada havada devriye görevi yürüten dron kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

80 BİN TL CEZA

Dron görüntülerini anlık olarak takip eden polis ekipleri, aracı durdurarak inceleme başlattı. Havadan alınan kayıtları inceleyen ekipler, araçtan inip yaya olarak uzaklaşan şahsın sürücü belgesinin bulunmadığını tespit etti.

Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, ehliyetsiz olarak araç kullanan şahsa ve aracını ehliyetsiz kişiye kullandıran araç sahibine toplamda 80 bin lira idari para cezası uygulandı.