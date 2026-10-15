Mühürlü markette pişkin savunma: Tarihi geçmiş ürünleri yiyerek kendini savunmaya çalıştı

Kilis’te halk sağlığını tehdit eden skandal bir olay zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkarıldı. Daha önce ruhsatsız veya mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenen bir market, iş yeri sahibi tarafından mührü kırılarak tekrar faaliyete geçirildi. İhbar ve takip üzerine adrese yeniden baskın düzenleyen ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında adeta donup kaldı.

Zabıta ekiplerinin iş yerinde yaptığı incelemelerde, raflarda satışa sunulan gıda maddelerinin neredeyse tamamının son kullanma tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi. Halkın ve çocukların sağlığını doğrudan tehlikeye atan bu durum üzerine ekipler bayat ve bozuk ürünleri toplayarak yasal süreç başlattı.

"BEN DE YİYORUM" DİYEREK İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Denetim esnasında iş yeri sahibinin sergilediği tutum ise görenlere "yok artık" dedirtti. Bozuk ve tarihi geçmiş gıda maddelerini savunmak isteyen esnaf, denetim yapan zabıta memurlarının gözü önünde tarihi geçmiş ürünleri paketinden çıkarıp yiyerek ürünlerin sağlam olduğunu iddia etti. Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen pişkin savunmasını sürdüren şahıs, zabıta amirinin "Kendi çocuğuna yedirmediğin ürünü vatandaşa satamazsın, kendini de zehirlersin" tepkisiyle karşılaştı.

Olay anına ait görüntüleri resmi sosyal medya hesaplarından paylaşan Kilis Belediyesi, halk sağlığı konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"HALKIMIZIN SAĞLIĞIYLA OYNANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!