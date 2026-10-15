Beykoz'da sağanak sonrası su tahliyesi sırasında vefat eden işçinin kuyudan çıkarılma görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve şiddetli sağanak yağış, Beykoz'da acı bir olaya yol açtı. Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında çalışan inşaat işçisi Faik Ş., yağmur suları nedeniyle inşaat alanındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek istediği sırada dengesini kaybederek kuyuya düştü.

İş arkadaşının kuyuya düştüğünü fark eden çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin kuyu içerisinde yürüttüğü yoğun ve titiz çalışma sonucu işçi bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Faik Ş., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, arama kurtarma ekiplerinin işçiyi kuyudan çıkarmak için sarf ettiği yoğun çaba ve talihsiz işçinin bulunduğu yerden yukarı çıkarıldığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.