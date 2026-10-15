Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'a gönderildi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, siyaset ve belediye camiasını yasa boğan acı bir kayıpla sonuçlandı. Kazada yaralanan ve hemen ardından kaza yerinde kalp krizi geçiren Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, kaldırıldığı Düzce’deki özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gültekin’in vefat haberinin duyulmasının ardından kent protokolü ve sevenleri hastaneye adeta akın etti. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Yeni Parti Düzce Milletvekili Tahir Özcan ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı Tarık Şebik hastaneye gelerek merhumun eşine ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Düzce’deki hastane süreçlerinin tamamlanmasının ardından Dündar Ziya Gültekin'in naaşı, Düzce Gasilhanesi’ne götürüldü. Burada yapılan dini vecibeler ve hazırlıkların ardından merhum Başkanvekilinin cenazesi İstanbul’a uğurlandı. Gültekin'in cenaze töreninin İstanbul'da öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.