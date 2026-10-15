Sakarya'da sağanak dere kenarındaki villayı yerle bir yetti: Facia saniye saniye kameraya yansıdı

Hüdayi Vakfı'nın 'yozlaşma' manifestosuna destek: Bize Müslümanlığımızı hatırlatan metinden şikayetçi olamayız

Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, TVNET'te canlı yayınlanan Siyaseten programında, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın manifestosuna yönelik tepkilere karşı çıkarak metinde kötü niyet bulunmadığını söyledi. Vakfa yöneltilen eleştirilere sert çıkan Kılıçarslan, “Sesinizi kesin, oturun aşağı” ifadelerini kullandı. Manifestonun yalnızca 'fon krizini' değil, 'ahlaki ve toplumsal yozlaşmayı, eğitim sistemindeki yetersizlikleri, gündüz kuşağı programlarının denetimsizliğini ve sanal kumar tehlikesini' de gündeme taşıdığını belirten Kılıçarslan, toplumun ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Hesap verebilirlik çağrısının önemini vurgulayan Kılıçarslan, hiç kimsenin şahsi hırsı, menfaati ve sorumsuzluğunun Türkiye'nin geleceğine yönelik yürüyüşe engel olmaması gerektiğini ifade etti. Kılıçarslan ayrıca, bildiriden en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memnuniyet duyacağını düşündüğünü söyledi.