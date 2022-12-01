Özgün Yüzde hesaplama nasıl yapılır? (KOLAY FORMÜL)
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Yüzde hesaplama nasıl yapılır? (KOLAY FORMÜL)

Günlük yaşantımızda sürekli olarak ihtiyaç duyduğumuz yüzde hesaplama işleminin birçok formülü bulunmakta. Matematikte en önemli konulardan yüzde hesaplamanın en pratik yolunu bu haberimizde sizler için derledik. Yüzde hesaplamasının nasıl yapıldığı ve hangi formül kullanıldığı merak edenler haberimize göz atabilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüzde hesaplama nasıl yapılır? (KOLAY FORMÜL)
Yüzde Hesaplama

En basit yöntem ile yüzde hesaplama için farklı yöntemler kullanılabilir. Kolay ve hızlı bir şekilde yüzde hesaplama yapabilmek için bazı online siteler bulunmaktadır. Bu yazımızda yüzde hesaplamanın en basit yöntemini sizlere aktaracağız.

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖRNEK: 400 rakamının % (Yüzde) 15'i kaçtır?

1. Adım: 400 / 100 = 4 (400 rakamını yüz eşit parçaya bölüp yüzde birini buluruz)

2. Adım: 4 * 15 = 60 eder. (Bulduğumuz yüzde birlik rakamı istenen yüzdelik dilim ile çarparız)

Matematikte yüzde hesaplaması yaparken bu yöntem ile hesaplama gerçekleştirebilirsiniz.

YÜZDE HESAPLAMA ARACI İÇİN TIKLAYIN.

YÜZDE HESAPLAMA FORMÜLÜ

Yüzde hesaplama konusunda formül son derece basittir. Bu formül belirtilen sabit bir sayının yüzdesi istenilen yüzde miktarı ile çarpılarak 100 sayısına bölünmesidir.

Yüzde hesaplama formülü şu şekildedir:

X Rakamının Yüzde Y 'si

FORMÜL: X * (Y/100) =

ÖRNEK SORU : 500 sayısının yüzde 15'i kaçtır?

1. Adım : 500 * (15 / 100) = 75

ÖRNEK SORU : Yüzde 60'ı 12 olan rakam kaçtır?

Denklemimizi kurarız öncelikle.

1. Adım : X * (60 / 100) = 12

2. Adım : X = ( 12 * 100) / 60

3. Adım : X= 1200 / 60

4. Adım : X= 20

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