Yüzde hesaplama nasıl yapılır? (KOLAY FORMÜL)

En basit yöntem ile yüzde hesaplama için farklı yöntemler kullanılabilir. Kolay ve hızlı bir şekilde yüzde hesaplama yapabilmek için bazı online siteler bulunmaktadır. Bu yazımızda yüzde hesaplamanın en basit yöntemini sizlere aktaracağız.

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖRNEK: 400 rakamının % (Yüzde) 15'i kaçtır?

1. Adım: 400 / 100 = 4 (400 rakamını yüz eşit parçaya bölüp yüzde birini buluruz)

2. Adım: 4 * 15 = 60 eder. (Bulduğumuz yüzde birlik rakamı istenen yüzdelik dilim ile çarparız)

Matematikte yüzde hesaplaması yaparken bu yöntem ile hesaplama gerçekleştirebilirsiniz.

YÜZDE HESAPLAMA ARACI İÇİN TIKLAYIN.

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YÜZDE HESAPLAMA FORMÜLÜ

Yüzde hesaplama konusunda formül son derece basittir. Bu formül belirtilen sabit bir sayının yüzdesi istenilen yüzde miktarı ile çarpılarak 100 sayısına bölünmesidir.

Yüzde hesaplama formülü şu şekildedir:

X Rakamının Yüzde Y 'si

FORMÜL: X * (Y/100) =

ÖRNEK SORU : 500 sayısının yüzde 15'i kaçtır?

1. Adım : 500 * (15 / 100) = 75

ÖRNEK SORU : Yüzde 60'ı 12 olan rakam kaçtır?

Denklemimizi kurarız öncelikle.

1. Adım : X * (60 / 100) = 12

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2. Adım : X = ( 12 * 100) / 60

3. Adım : X= 1200 / 60

4. Adım : X= 20