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15 Temmuz 2025 resmî tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü? Kamu ve özel sektör için son durum

15 Temmuz 2025 resmî tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü? Kamu ve özel sektör için son durum

00:2014/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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15 Temmuz 2025 resmî tatil mi?
15 Temmuz 2025 resmî tatil mi?

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken, '15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektör tatil mi?' sorusu bir kez daha gündemde. Peki, 2025’te 15 Temmuz hangi güne denk geliyor ve kamu-özel sektör için tatil düzeni nasıl olacak? İşte detaylar.

15 Temmuz, 2017 yılında alınan karar doğrultusunda her yıl Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda, 15 Temmuz günü resmî tatil statüsünde bulunuyor. 2025 yılında ise bu tarih salı gününe denk geliyor.


Kamu kurumları kapalı

15 Temmuz 2025’te kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı olacak. Resmî tatil nedeniyle memurlar çalışmayacak. Tatil günü yapılan kamu törenleriyle darbe girişiminde hayatını kaybedenler anılacak.


Özel sektörde işveren kararı etkili

Özel sektörde ise uygulama değişiklik gösterebiliyor. Bazı işyerleri tatil ilan ederken, çalışmaya devam eden firmalar ise çalışanlarına fazladan mesai ücreti ödemekle yükümlü.


14 Temmuz normal mesai günü

Öte yandan, 15 Temmuz’un öncesi olan 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü ne yarım gün ne de idari izin kapsamındadır. Çalışanlar için normal bir iş günü olacaktır.

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15 Temmuz 2025 resmî tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü? Kamu ve özel sektör için son durum