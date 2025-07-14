15 Temmuz 2025 resmî tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü? Kamu ve özel sektör için son durum

15 Temmuz, 2017 yılında alınan karar doğrultusunda her yıl Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda, 15 Temmuz günü resmî tatil statüsünde bulunuyor. 2025 yılında ise bu tarih salı gününe denk geliyor.





Kamu kurumları kapalı

15 Temmuz 2025’te kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı olacak. Resmî tatil nedeniyle memurlar çalışmayacak. Tatil günü yapılan kamu törenleriyle darbe girişiminde hayatını kaybedenler anılacak.





Özel sektörde işveren kararı etkili

Özel sektörde ise uygulama değişiklik gösterebiliyor. Bazı işyerleri tatil ilan ederken, çalışmaya devam eden firmalar ise çalışanlarına fazladan mesai ücreti ödemekle yükümlü.





14 Temmuz normal mesai günü