ATV'nin izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster? Yeni sezonun 1143. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Tüm dünyada da beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşam ekranlara gelen son bölümündeki zor soru ise izleyicilerin ilgisini çekti. Sosyal medyada da konuşulan sorunun doğru yanıtı internette araştırılırken, yarışmacının hangi cevabı verdiği de merak edildi. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun yanıtı.





SORU: 2. Mahmut döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askeri bandonun adı hangisidir?





CEVAP: B: Muzıka-yi Hümayun





A: Kanun-ı Hümayun

B: Muzıka-yi Hümayun

C: Tambur-ı Hümayun

D: Saz-ı Hümayun





Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başladı?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.





Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?