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YKS giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden açıklandı! 2024 YKS sınav yeri, bina ve sınav salonu sorgulama ekranı ile sınav belgesi dökümü indir

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden temin edebilirler. Giriş belgelerinde adayların sınava girecekleri merkez, bina, salon bilgileri ve sınav saatleri yer almaktadır. İşte YKS giriş belgesi ile sınav yeri, bina ve sınav salonu sorgulama ekranı.

17:02 - 23/05/2024 الخميس
Güncelleme: 17:03 - 23/05/2024 الخميس
Yeni Şafak
2024 YKS sınav giriş belgesi bina ve sınav salonu dökümü sorgula!
2024 YKS sınav giriş belgesi bina ve sınav salonu dökümü sorgula!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri 23 Mayıs 2024 tarihi saat 14.30 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecekler. İşte sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı…

ÖSYM 2024 YKS sınav yeri, bina ve sınav salonu sorgulama!

2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024'te, 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 9 Haziran 2024'te, 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran 2024'te uygulanacak. Adayların sınava girecekleri bina/salon bilgilerini içeren YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı.

YKS sınav giriş belgesi, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilir. Adaylar ayrıca “e-Devlet ile giriş” seçeneğini kullanarak da sisteme giriş yapabilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan “Başvurularım” kısmından sınav giriş belgesini görüntüleyebilirler.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMADAN SINAVA GİRİLİR Mİ?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınav Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktısını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınav Giriş Belgesini yanında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan çıktılarını alırken, belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidirler.

Önemli Notlar:
Kimlik Belgesi
: Sınav giriş belgenizle birlikte geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, pasaport, vb.) getirmeyi unutmayın.
Sınav Günü Kuralları
: ÖSYM'nin belirlediği sınav günü kurallarına uyun. Yanınızda yasaklı materyal bulundurmamaya özen gösterin.
Erken Gidin
: Sınav yerini önceden tespit edin ve sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için erkenden sınav yerinde olun.
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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