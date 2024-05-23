2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri 23 Mayıs 2024 tarihi saat 14.30 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecekler. İşte sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı…
ÖSYM 2024 YKS sınav yeri, bina ve sınav salonu sorgulama!
2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024'te, 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 9 Haziran 2024'te, 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran 2024'te uygulanacak. Adayların sınava girecekleri bina/salon bilgilerini içeren YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı.
YKS sınav giriş belgesi, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilir. Adaylar ayrıca “e-Devlet ile giriş” seçeneğini kullanarak da sisteme giriş yapabilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan “Başvurularım” kısmından sınav giriş belgesini görüntüleyebilirler.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMADAN SINAVA GİRİLİR Mİ?
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınav Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktısını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınav Giriş Belgesini yanında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan çıktılarını alırken, belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidirler.