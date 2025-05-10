Engelliler Haftası bir bilinçlendirme ve toplumsal duyarlılık haftasıdır. Toplumda engellilere karşı haklarının korunması için bu hafta çok önemlidir. Eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri etkinliklerle farkındalığı artırmayı amaçlar. Peki, 2025 Engelliler Haftası ne zaman?

ENGELLİLER HAFTASI NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

Engelliler Haftası yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda bir toplumsal farkındalık ve duyarlılık haftasıdır. Bu hafta boyunca;

Engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilir.

Toplumdaki önyargıların yıkılması hedeflenir.

Eğitim, istihdam, sağlık gibi temel haklara erişim konusunda kamuoyu bilgilendirilir.

Eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri çeşitli seminerler, paneller, yürüyüşler ve sanat etkinlikleri ile bu sürece katkı sağlar.

2025 ENGELLİLER HAFTASI TAKVİMİ (GÜN GÜN ETKİNLİK PROGRAMI)

2025 yılında Engelliler Haftası, 10 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 16 Mayıs Cuma günü sona erecek. Hafta boyunca her gün farklı bir engel grubu üzerine odaklanılacak.

10 MAYIS CUMARTESİ: ENGELLİLER HAFTASI AÇILIŞI

Haftanın başlamasıyla birlikte ülke genelinde resmi açılış etkinlikleri düzenlenir.

11 MAYIS PAZAR: GÖRME ENGELLİLER GÜNÜ

Görme engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve erişilebilirlik konuları ele alınır.

12 MAYIS PAZARTESİ: İŞİTME VE KONUŞMA KUSURLULARI GÜNÜ

İşitme kaybı ve konuşma bozukluklarına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenir.

13 MAYIS SALI: ORTOPEDİK ENGELLİLER GÜNÜ

Fiziksel engelleri olan bireylerin erişim hakları, ulaşım ve mimari engeller gündeme taşınır.

14 MAYIS ÇARŞAMBA: ZİHİNSEL VE RUHSAL ENGELLİLER GÜNÜ

Zihinsel ve psikososyal engelleri olan bireylerin hakları ve toplumsal kabulü tartışılır.

15 MAYIS PERŞEMBE: GÜÇSÜZ YAŞLILAR VE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR GÜNÜ

Yaşlı ve özel bakıma ihtiyaç duyan bireylerin durumu değerlendirilir.

16 MAYIS CUMA: GENEL DEĞERLENDİRME GÜNÜ

Hafta boyunca yapılan çalışmalar gözden geçirilir, kazanımlar değerlendirilir.

HEP BİRLİKTE DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR TOPLUM İÇİN

2025 Engelliler Haftası, sadece engelli bireyler için değil, daha adil, daha kapsayıcı ve duyarlı bir toplum inşa etmek isteyen herkes için önemli bir fırsattır. Bu özel hafta boyunca yapılacak etkinlikler ve bilinçlendirme çalışmaları, empati ve anlayış köprüleri kurmaya yardımcı olur.











