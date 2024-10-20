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22 Plaka Nerenin? Araçlardaki 22 Plaka Kodu Hangi İlin, 22 Neresi?

22 Plaka Nerenin? Araçlardaki 22 Plaka Kodu Hangi İlin, 22 Neresi?

23:0720/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
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22 Plaka kodu
22 Plaka kodu

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 22 numaralı plaka kodudur. Peki 22 nerenin plakası? Edirne ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

Türkiye'de toplam 81 plaka kodu bulunur. En çok sorgulanan plaka kodları 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17'dir. Plaka numarası en çok merak edilen şehirler ise Eskişehir, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, İzmir ve Kayseri'dir. Peki, 22 Plaka Nerenin? Araçlardaki 22 Plaka Kodu Neresi? İşte detaylar...

22 PLAKA NERENİN?

22 plaka Edirne iline aittir. Plakası 22 olan araçlar Edirne iline kayıtlı demektir. Bulgaristan ve Yunanistan sınırında yer alan Edirne’nin bugünkü Belediye Başkanı Recep Gürkan’dır. Edirne ili yüzölçümü 844 km
2
’dir. Edirne ilindeki ilk yerleşimler Odrisler ve Bettegerilerdir.

EDİRNE NÜFUSU

Edirne ilinde yapılan ilk nüfus sayımı 1965’te yapılmıştır. Bu nüfus sayımına göre toplam nüfus 78.161 kişidir. Edirne ilinde 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre
Edirne nüfusu
180.327 kişidir. Bu toplam nüfusun neredeyse yarısı kırsal kesimde yaşarken kalan kişiler şehir hayatında yaşar. Edirne ilinde yaşayan kişiler İslam, Rum, Ermeni, Yahudi, Bulgar, Katolik, Protestan ve Latin kökenlidir.

EDİRNE HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Edirne ili Türkiye ili Avrupa Ülkeleri arasında bir köprü niteliği taşır.
Edirne bölgesi
Tunca Nehri, Meriç Nehri ve Arda Irmağı’nın birleştiği düzlükte oluşmuştur. Edirne ilinde karasal iklim görülür. Edirne ilinin doğusunda Tekirdağ ve Kırklareli bulunur. Bu üç il birlikte Trakya Bölgesi’ni oluşturur. Edirne ili aynı zamanda Yunanistan ve Bulgaristan ili sınır komşusudur.

EDİRNE TARIM ÜRÜNLERİ

Edirne ilinde bulunan ovalarda tarla tarımı çok gelişmiştir. Edirne tarım ürünleri arasında buğday, şeker pancarı ve ayçiçeği önde gelir. Edirne’de özellikle kavun, karpuz üretimi çok gelişmiştir.
Edirne tarım ürünleri
arasında buğday, pirinç, ayçiçeği, şekerpancarı, fasulye, susam, kolza, domates, patlıcan, pırasa, lahana, kavun, üzüm, karpuz, elma, armut, erik, kızılcık ve bâdem yer alır.

EDİRNE GEZİLECEK YERLER

Edirne ili eskiden yaklaşık 88 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan bir şehirdir. Bu sebeple bu bölgede Osmanlı dönemine ait birçok tarihi kalıntı ve tarihi eser bulunur. Edirne ilinde meşhur olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri turistlerin çok ilgisini çeken bir organizasyondur.
Edirne gezilecek yerler
şunlardır:
SELİMİYE CAMİSİ:
Bu cami Osmanlı Hükümdarı II. Selim tarafından Mimar Sinan’a inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği bir yapıdır. Cami 1575 yılında kullanılmaya başlamıştır. Bu camide tamamen Osmanlı mimarisi hakimdir. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alır.
EDİRNE ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ:
Bu müzede bulunan eserler Paleolitik Çağ’dan kalmadır. Bu müzede Edirne ilinin kültürel mirası sergilenir.
RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI:
Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri olan Rüstempaşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan kervansaraydır. Osmanlı mimarisinin başarılı eserlerinden birisidir. Bu kervansaray 1972 yılında otel olarak hizmete sunulmuştur.

EDİRNE TELEFON KODU

Edirne ilinde şehir içi bir arama yapılırken telefon koduna ihtiyaç yoktur. Şehir dışından Edirne ilindeki bir sabit hattı aramak isteyen bir kişi Edirne telefon kodunu başına “0” yazarak girmelidir.
Edirne telefon kodu
284’tür.

EDİRNE POSTA KODU

Türkiye’deki tüm illerde posta kodu 5 hanelidir. Bu 5 hanenin ilk iki rakamı illere göre değişkenlik gösterirken son üç hanesi ilçelere göre değişiklik gösterir.
Edirne posta kodu
22000’dır. Edirne ilindeki ilçelere göre posta kodu değişimi şunlardır:

Edirne Merkez için posta kodu 22100

Enez için posta kodu 22700

Havsa için posta kodu 22500

İpsala için posta kodu 22490

Keşan için posta kodu 22880

Lalapaşa için posta kodu 22950

Meriç için posta kodu 22610

Süloğlu için posta kodu 22580

Uzunköprü için posta kodu 22300

EDİRNE İLÇELERİ

Edirne ilinde 9 ilçe ve 16 belediye bulunur. Bu 16 belediyeye bağlı 95 mahalle ve 253 köy bulunur.
Edirne ilçeleri
şunlardır:

Edirne Merkezi

Enez

Havsa

İpsala

Keşan

Lalapaşa

Meriç

Süloğlu

Uzunköprü

#21 Plaka
#Edirne
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