Edirne ili eskiden yaklaşık 88 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan bir şehirdir. Bu sebeple bu bölgede Osmanlı dönemine ait birçok tarihi kalıntı ve tarihi eser bulunur. Edirne ilinde meşhur olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri turistlerin çok ilgisini çeken bir organizasyondur.

Edirne gezilecek yerler