Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 22 numaralı plaka kodudur. Peki 22 nerenin plakası? Edirne ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Türkiye'de toplam 81 plaka kodu bulunur. En çok sorgulanan plaka kodları 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17'dir. Plaka numarası en çok merak edilen şehirler ise Eskişehir, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, İzmir ve Kayseri'dir. Peki, 22 Plaka Nerenin? Araçlardaki 22 Plaka Kodu Neresi? İşte detaylar...
22 PLAKA NERENİN?
EDİRNE NÜFUSU
EDİRNE HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
EDİRNE TARIM ÜRÜNLERİ
EDİRNE GEZİLECEK YERLER
EDİRNE TELEFON KODU
EDİRNE POSTA KODU
Edirne Merkez için posta kodu 22100
Enez için posta kodu 22700
Havsa için posta kodu 22500
İpsala için posta kodu 22490
Keşan için posta kodu 22880
Lalapaşa için posta kodu 22950
Meriç için posta kodu 22610
Süloğlu için posta kodu 22580
Uzunköprü için posta kodu 22300
EDİRNE İLÇELERİ
Edirne Merkezi
Enez
Havsa
İpsala
Keşan
Lalapaşa
Meriç
Süloğlu
Uzunköprü