23 Plaka
81 ilimizin tümünün kendine ait bir plaka kodu mevcut. Karayoluna çıkan her aracın bulundurması gereken plakalar, kimi zaman vatandaşlar için merak konusu oluyor. Bu nedenle de plaka kodları her gün araştırılıyor. 81 ilimize ait plaka kodlarından bir tanesi de 23. Peki, 23 Plaka Nerenin? Araçlardaki 23 Plaka Kodu Neresi?
Türkiye'de toplam 81 plaka kodu bulunur. En çok sorgulanan plaka kodları 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17'dir. Plaka numarası en çok merak edilen şehirler ise Eskişehir, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, İzmir ve Kayseri'dir. Peki, 23 Plaka Nerenin? Araçlardaki 23 Plaka Kodu Neresi? İşte detaylar...
23 PLAKA NERENİN?
23 PLAKA NERENİN?
Türkiye’nin 81 plakaları arasında yer alan 23 plaka kodu Elazığ iline aittir. 23 plaka kodu olan araçlar Elazığ iline kayıtlıdır. Elazığ, Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip olan otuz yedinci ilidir. Elazığ ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Aynı zamanda Elazığ ili Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alır. Elazığ ili yüzölçümü 9.383 km
2
’dir. Elazığ ili M.Ö. 3000 yılında yaşayan Harput kentinin devamı niteliğindedir. 1937 yılında Atatürk tarafından bu ile El-Azık yani tahıl ambarı, bolluk ve bereket demektir. Fakat zamanla bu sözcük Elazığ olarak kullanılmıştır.
ELAZIĞ NÜFUSU
ELAZIĞ NÜFUSU
Elazığ ilinde ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. Bu yılda yapılan sayıma göre toplam nüfus 142.361 kişidir. Bu toplam nüfusun 63.756 kişisi kırsal kesimde yaşarken 78.605 kişisi şehir hayatında yaşar. Elazğ ilinde en son 2020 yılında nüfus sayımı yapılmıştır. Bu yılda yapılan nüfus sayımına göre
Elazığ nüfusu
439.687 kişidir.
ELAZIĞ HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
ELAZIĞ HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Elazığ ili Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölgesi’nde yer alır. Elazığ ili yüzölçümü 9.383 km
2
’dir. Elazığ bölgesinin yüzölçümü Türkiye’nin %1, 2’sini oluşturur. Elazığ ili 38°30' ile 40°0'21'' Doğu boylamları, 38°0'17'' ile 39°0'11'' Kuzey enlemleri arasında yer alır. Elazığ ili, doğuda Bingöl ili ile, kuzeyde Tunceli ili ile, batıda Malatya ili ile ve güneyde Diyarbakır ili ile komşudur. Elazığ ilinde 11 ilçe, 537 köy ve 709 mezra bulunur.
ELAZIĞ TARIM ÜRÜNLERİ NELERDİR?
ELAZIĞ TARIM ÜRÜNLERİ NELERDİR?
Elazığ ovası çok fazla olmamasına rağmen toprakları çok verimlidir. Elazığ ilindeki tarım alanları büyük akarsulardan beslenir bu sebeple su sıkıntısı yoktur.
Elazığ tarım ürünleri
arasında buğday, arpa, pirinç, şekerpancarı, tütün, fasulye, nohut, mercimek, fiğ, burçak, soğan, sarmısak, pamuk, üzüm, elma, armut, kayısı, ceviz, bâdem ve dut yer alır.
ELAZIĞ GEZİLECEK YERLER NERELER?
ELAZIĞ GEZİLECEK YERLER NERELER?
Elazığ ili hem tarihi yapılarıyla hem de doğal güzellikleriyle turistik bir önem taşır.
Elazığ gezilecek yerler
listesi şu şekildedir:
HARPUT KALESİ:
Bu kale M.Ö. 8. yüzyılda Urartular tarafından inşa edilmiştir. Bu kalenin inşaatında o dönemde su kıtlığı olduğundan dolayı harç hazırlanmasında su yerine süt kullanılmıştır. Harput Kalesi çok önemli bir tarihi yapıttır.
ELAZIĞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ:
Bu müze Harput’ta kurulmuştur. Müzede birçok topluluğa ait arkeolojik ve etnografik eser bulunur.
ÜÇ LÜLELİ ÇEŞME:
Harput ilçesinde yer alan bir çeşmedir. Ağa Cami’ye yakın bir konuma sahiptir. Bu çeşme kesme taşlar ile yapılmıştır.
ELAZIĞ TELEFON KODU KAÇ?
ELAZIĞ TELEFON KODU KAÇ?
Elazığ ilinde şehir içi bir sabit hat aramasında telefon alan kodu gerekli değildir. Fakat şehir dışından yapılan aramalarda telefon kodu önüne “0” konularak arama yapılabilir.
Elazığ telefon kodu
424’tür. Arama yapmak isteyen bir kişinin 0424’ü tuşlaması gerekir.
ELAZIĞ POSTA KODU KAÇ?
ELAZIĞ POSTA KODU KAÇ?
Tüm Türkiye’de posta kodları 5 haneye sahiptir. İlk iki hane hangi şehir olduğunu gösterirken son üç hane o şehrin ilçelerini gösterir.
Elazığ posta kodu
23000’dır. Elazığ ilinin ilçelerine göre posta kodu dağılımı şunlardır:
- Ağın için posta kodu 23960
- Alacakaya için posta kodu 23410
- Arıcak için posta kodu 23510
- Baskil için posta kodu 23800
- Elazığ Merkez için posta kodu 23270
- Karakoçan için posta kodu 23600
- Keban için posta kodu 23700
- Kovancılar için posta kodu 23850
- Maden için posta kodu 23400
- Palu için posta kodu 23530
- Sivrice için posta kodu 23900
ELAZIĞ İLÇELERİ NELER?
ELAZIĞ İLÇELERİ NELER?
Elazığ ilinde 11 ilçe ve belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 537 köy ve 709 mezra yer alır.
Elazığ ilçeleri
şunlardır:
- Elâzığ Merkez
- Ağın
- Alacakaya
- Arıcak
- Baskil
- Karakoçan
- Keban
- Kovancılar
- Maden
- Palu
- Sivrice
#23 Plaka
#Elazığ
#Plaka