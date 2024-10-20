Türkiye’nin 81 plakaları arasında yer alan 23 plaka kodu Elazığ iline aittir. 23 plaka kodu olan araçlar Elazığ iline kayıtlıdır. Elazığ, Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip olan otuz yedinci ilidir. Elazığ ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Aynı zamanda Elazığ ili Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alır. Elazığ ili yüzölçümü 9.383 km

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