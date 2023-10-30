Masterchef All Star'da geçtiğimiz hafta Azize'nin elenmesi seyirciyi bir hayli üzmüştü. Bu haftaki oyuncuların sonucunda ise kendi sezonunda şampiyon ve finalist olan isimler potada kalma mücadelesi verdi.

Dilara kaptanlığındaki kırmızı takımdan Tahsin potaya girdi

Mavi ve kırmızı takım kıran kırana mücadele göstermiş ve yedi isim haftanın sonunda potada yerini almıştı. Cemre kaptanlığında mavi takımdan Metin, Esra, Batuhan, Tanya, Cemre ve Barbaros gitme adayı gösterilmişti. Son yarış ardından ise Dilara kaptanlığındaki kırmızı takımdan Tahsin potaya girmişti.

Tanya ile Metin'in tabakları değerlendirilmeye alınmadı

Yedi yarışmacı pazar akşamı iki aşamalı oyuna çıktı. İlk turda yarışmacılar, Cumhuriyet'in 100. doğum gününde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında özel tabak çıkardı. Şefler ilk aşamada 100. yıla özel pasta yapmaları istedi. Ancak yarış esnasında dört yarışmacının tabakları dolapta karıştı. Şeflerin incelemesi ile Tanya ile Metin'in tabakları değerlendirilmeye alınmadı. Tabaklarda karışıklık yaşandığını belirten Mehmet Şef, inceleme sonucunda sadece 2 yarışmacıda karışıklık olduğunu bildirdi. ''Kafamızda soru işareti yok'' diyerek yarışmacıları açıkladı. Biri Tahsin, diğeri de Esra. İki yarışmacının hareketlerinde bir karışıklık olabileceğeini düşünüyoruz; Metin ve Tanya.'' ifadelerini kullandı.

29 Ekim'de MasterChef ten kim elendi?

İlk etaptan birinci çıkan Cemre, ikinci kurtulan Esra, üçüncü olan da Tahsin olarak açıkladı. Tanya, Metin, Barbaros ve Batuhan ikinci eleme oyununda mücadele etti. Gecenin ikinci tabağı Mehmet Şef'in ''Denizden Kelebek Etkisi'' isimli yemeği oldu.

Şeflerin değerlendirmesi ardından ikinci yarış sonunda potan çıkan ilk isim Batuhan, ikinci Barbaros, Tanya dördüncü oldu. 17. haftaya kalamayan, veda eden isim son sezonun şampiyonu Metin olarak açıklandı.

En başarısız tabak kimin?

Tüm haftanın sonunda ise bireysel bir oyun oynandı. Oyununun sonucunda en başarısız tabağı yaparak 7'inci olarak potaya giden isim ise Tahsin oldu.







