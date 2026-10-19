2026 ALES/3 geç başvuruları başladı mı? ÖSYM ALES sınavı ne zaman?
ALES/3 başvurularını kaçıran adaylar, 21 Ekim’de saat 10.00 ile 23.59 arasında geç başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden de yapacak. İşte ALES sınavı tarihi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) için normal başvuru süreci tamamlanırken, belirtilen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için gözler geç başvuru gününe çevrildi. "2026 ALES/3 geç başvuruları başladı mı, geç başvuru günü ne zaman ve sınav ücreti nasıl yatırılır?" soruları adayların gündeminde üst sıralarda yer alıyor.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN, ALES BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
ALES/3 başvurularını kaçıran adaylar, 21 Ekim’de saat 10.00 ile 23.59 arasında geç başvuru yapabilecek. Sınav ise 29 Kasım 2026’da gerçekleştirilecek.
ALES/3 NE ZAMAN?
2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES/3 NE ZAMAN?
2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ALES SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar başvuru işlemlerini yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) portalı (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle dijital ortamda yapabileceklerdir. Yüzde 50 artırımlı olarak belirlenen geç başvuru sınav ücretinin de yine aynı gün (21 Ekim) saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin "ÖDEMELER" alanı üzerinden kredi/banka kartı ile ödenmesi gerekmektedir.