Orkun Kökçü ve Vlahovic Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde kadro merak konusu olurken, Orkun Kökçü ve Vlahovic Trabzonspor maçında oynayacak mı? sorusuna da yanıt aranıyor. Dusan Vlahovic, Hoffenheim maçında oynamamıştı. Orkun Kökçü ise Almanya'da oynanan maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası ikinci yarıda görevi Fabio Miretti'ye bırakmıştı. İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının eksikleri.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının dev kapanış mücadelesinde 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de Papara Park’ta karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Beşiktaş maçı öncesinde teknik heyetlerin sahaya süreceği muhtemel 11'ler ve kritik eksikler netleşti.
Orkun Kökçü ve Vlahovic Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan’ın mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da karşılaşmada görev alamayacak.
Beşiktaş’ta ise Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü ile tedavisi devam eden Milot Rashica’nın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica’nın Trabzonspor karşılaşmasında görev yapması beklenmiyor.
Milot Rashica’nın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden forma giymeyi bekliyor.
Beşiktaş’ta öne çıkan muhtemel ilk 11’leri şöyle: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Trossard, İlhan, Vlahovic.