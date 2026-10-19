FED FAİZ KARARI 2026 EKİM AYI SON DURUM! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?
Küresel piyasaların yakından takip ettiği FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası'nın ekim ayındaki toplantısından çıkacak karar, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında hareketliliğe neden olabilecek gelişmeler arasında yer alıyor. Yatırımcılar bir yandan faiz kararına ilişkin beklentileri takip ederken diğer yandan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tarihini ve kararın açıklanacağı saati araştırıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim 2026 FED toplantısı hangi tarihte yapılacak, faiz kararı saat kaçta duyurulacak? İşte merak edilen toplantı takvimi ve karar tarihi…
FED faiz kararı Ekim 2026 öncesinde piyasaların odağındaki başlıklardan biri haline geldi. ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin vereceği kararın açıklanacağı tarih yaklaşırken, dolar ve altın başta olmak üzere küresel piyasalarda işlem yapan yatırımcılar toplantı takvimini araştırmaya başladı. FOMC toplantısının ardından açıklanacak kararın piyasalarda nasıl bir fiyatlama oluşturacağı da merak ediliyor. Peki FED ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? FOMC toplantısı hangi gün yapılacak? FED faiz kararı saat kaçta belli olacak? İşte 2026 Ekim ayı FED toplantısına ilişkin tüm detaylar…
EKİM AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
ABD Merkez Bankasının (FED) yayımladığı 2026 takvimine göre yılın bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ekim ayı FED faiz kararı, 28 Ekim günü Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak.
FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed'den yapılan açıklamada, faiz artırım kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi.
Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltme kararı aldığı belirtildi.
FED TOPLANTI TAKVİMİ
2026 Yılının Kalan Fed Toplantı Takvimi:
27 - 28 Ekim 2026
8 - 9 Aralık 2026