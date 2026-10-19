AÖF kayıtları ne zaman bitiyor 2026? Anadolu Üniversitesi kayıtları uzatılacak mı, bugün son mu?

Staj ve çıraklık yasası çıkacak mı son durum nedir? Staj ve çıraklık sigorta başlangıcı sayılacak mı?

EYT düzenlemesinin ardından kapsama girmeyi bekleyen milyonlarca stajyer ve çırak için "Staj ve çıraklık sigortası torba yasada var mı, sigorta başlangıcı sayılacak mı, yasa çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Mevcut uygulamada staj ve çıraklık döneminde yapılan sigorta, çoğunlukla iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında değerlendirildiği için emeklilik başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Yargıtay, staj ve çıraklık mağdurunun uzun süredir beklediği ve emeklilik hesaplamalarını doğrudan etkileyecek kritik bir karara imza attı. Peki staj ve çıraklık yasası çıkacak mı? Staj ve çıraklık süresi sigorta girişinden sayılacak mı son durum nedir?