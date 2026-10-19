AÖF kayıtları ne zaman bitiyor 2026? Anadolu Üniversitesi kayıtları uzatılacak mı, bugün son mu?
Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemlerinde son güne gelindi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi için ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini henüz tamamlamayan öğrencilerin bugün saat 17.00'ye kadar işlemlerini bitirmesi gerekiyor. 5 Ekim'de başlayan süreçte öğrencilerin yalnızca ders seçimlerini yapması yeterli olmuyor; kayıt yenilemenin tamamlanabilmesi için sistemde belirtilen dönem ücretinin de ödenmesi gerekiyor. Açıköğretim Fakültesinde eğitimine devam eden öğrencilerin yanı sıra ikinci üniversite kapsamında yeni bir programa kayıt yaptırmak isteyen adaylar da takvimde belirtilen son tarihi takip ediyor. İşlemlerin belirlenen sürenin ardından uzatılmayacağı ve geç başvurular için mazeret kabul edilmeyeceği bildirildi. Peki, 2026-2027 AÖF kayıtları saat kaçta sona eriyor? Ders seçimi nasıl yapılıyor, kayıt ücreti nereden ödeniyor? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ekranı ve adım adım yapılması gereken işlemler…
AÖF güz dönemi kayıtları için geri sayım sona eriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen kayıt yenileme takviminde son güne girilirken, işlemlerini tamamlamayan öğrenciler kayıt ekranına yöneldi. Ders seçimi, dönem ücretinin ödenmesi ve kayıt bilgilerinin kontrol edilmesi, sürecin tamamlanması açısından önem taşıyor. Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yürütülen işlemlerde öğrencilerin derslerini kendilerinin belirlemesi gerekiyor. Ödeme aşamasında ise sistemde gösterilen tutarın yatırılması ve işlemin ardından kayıt durumunun kontrol edilmesi gerekiyor. Diğer taraftan ikinci üniversite okumak isteyen adaylar da başvuru süresinin sona ermesi nedeniyle kayıt işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Belirlenen takvimin dışına çıkılmaması gerektiğinden öğrencilerin son başvuru saatini dikkate alması önem taşıyor. Peki, 2026-2027 AÖF kayıt yenileme ne zaman ve saat kaçta bitiyor? Ders seçimi ve ödeme işlemleri hangi ekrandan yapılıyor? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları için son gün ayrıntıları…
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının güz dönemi kayıt takvimi bugün tamamlanıyor. Ders seçimini henüz yapmayan, dönem ücretini yatırmayan veya ikinci üniversite fırsatından yararlanmak isteyenler için son işlem saatleri belli oldu. AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim Pazartesi günü yani bugün saat 22.00'de sona eriyor. Ders seçimini tamamlayan öğrenciler için ödeme süresi ise saat 22.30'a kadar devam edecek. AÖF ikinci üniversite başvuruları ise aynı gün saat 17.00'de kapanacak.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERECEK?
5 Ekim'de açılan kayıt yenileme ekranında 15 günlük sürenin sonuna gelindi. Güz döneminde eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin ders seçimi ve ödeme aşamalarını belirtilen saatlere kadar tamamlaması gerekiyor. Anadolu Üniversitesinin duyurusuna göre fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmıyor.