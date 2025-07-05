4-6 derece yüksek olacak! Meteoroloji saat aralığı vererek uyardı

Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, açık alanda bulunmaları halinde ise dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.