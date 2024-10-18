Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu bulunur ve bu kodlar araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösterir. Bu plaka kodlarından biri de 50 numaralı plaka kodudur. Peki, 50 plaka kodu nerenin plakasıdır? 50 plaka kodu, Türkiye'nin doğusunda yer alan Nevşehir iline aittir. Nevşehir iline kayıtlı araçların plakalarında bu numara bulunur. Nevşehir'de bağlı ilçelerin de kendilerine özel harf grupları mevcuttur. 81 ilimize ait plaka kodlarından biri olan 50 plaka kodu, karayolunda gördüğünüzde Nevşehir'de ait araçları tanımanızı sağlar. Bu nedenle plaka kodları vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Peki, 50 plakaya sahip olan Nevşehir'in nüfusu kaçtır? Nevşehir'in kaç ilçesi var? Coğrafi özellikleri neler?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Nevşehir ’de yaşayan bir vatandaş, 50 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 50 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
50 plaka Nevşehir iline aittir. Plaka kodu 50 olan araçlar, Nevşehir iline kayıtlı demektir. Osmanlı döneminde “Yeni kent” adıyla anılan Nevşehir, bir köyken zamanla il haline gelmiştir. Ekonomisi genel olarak tarıma dayalıdır. Onun dışında turizm sektöründen büyük bir atılım yapmıştır. Besi hayvancılığı görülebilir ama genelde mera hayvancılığı yoktur. Kapadokya bölgesi dünyaca ünlüdür.
304.962 olarak bulunmuştur ve bu sayının 151.134’ ü erkek, 153.828’ i kadınlardan oluşur. Nüfus yoğunluğu olarak en fazla Merkez, Ürgüp ve Avanos ilçelerindeki oran fazladır. En az nüfus yoğunluğu ise Kozaklı ve Hacıbektaş ilçelerindedir. Merkez’in nüfus miktarı 150.267 iken Hacıbektaş ilçesinin 10.958’ dir. Ülkemizin turist nüfusu en fazla olan illerinden birisi Nevşehir’dir.
NEVŞEHİR HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Kızılırmak vadisinin güney yamacında bulunan
İç Anadolu Bölgesi’dir. “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen Kapadokya’nın merkezinde yer alır. Genel olarak engebeli bir yapısı vardır. Erdaş dağı, Hodul Dağı, Kızıldağ, Hırka Dağı, Oylu Dağı ve Aşıklı Dağı gibi yükseltileri vardır. Erciyes, Melendiz ve Hasandağ gibi eski yanardağların oluşturduğu plato üzerinde kuruludur. Nevşehir doğuda Kayseri, kuzeyde Yozgat ve Kırşehir, batıda Niğde ve Aksarayile komşu durumdadır. Başlıca akarsu kaynağı Kızılırmak’tır. Yazları sıcak ve kurak geçerken kışları soğuk ve yağışlı olur. Karasal iklim bölgeye hakimdir.
NEVŞEHİR’İN TARIM ÜRÜNLERİ
Nevşehir’in tarım ürünleri
arasında tahıl, sanayi ve yumru bitkileri başlıca gelir. Şeker pancarı, arpa, buğday, nohut, bakla, mercimek, fasulye yetiştirilen ürünler arasındadır. En ön plana çıkan ürün patatestir. Nevşehir Türkiye patates üretiminde Niğde ve İzmir illerinden sonra üçüncü sırada yer alır. Hem meyvecilik hem sebzecilik gelişmiştir. Özellikle meyve olarak elma, armut, üzüm, kayısı, zerdali, ceviz, dut, iğde, badem ve ayva yetiştirilir. Nüfusun çoğunluğu tarım sektöründe çalışır. Sanayi sektörü bu ilimizde fazla gelişmemiştir. Faal nüfusun yaklaşık %75’ i tarım alanında çalışır.
NEVŞEHİR’DE GEZİLECEK YERLER
Nevşehir gezilecek yerleri
içinde Nevşehir Müzesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi ve Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi, Avanos Saç Müzesi gibi birçok müze vardır. Ziyaretçiler Göreme Panorama Manzara Noktası’ nda doğal manzarayı izleyebilir, Temenni Tepesi’ne gidebilir hatta Avanos Asma Köprüsünden geçebilir. Nevşehir ilinde gezilecek yerlerden en simgesel olanları şunlardır:
Manzara izlemeyi sevenler için güneşin doğuşu ve batışını en güzel gösterecek noktalardan birisidir.
Yıllar içinde doğal şekilde oluşmuş coğrafik şekillerden biridir. Kapadokya’ nın simgesi haline gelmiş ve turistlerin en çok ilgisini çeken yapılardan biri olmuştur.
81 ilimizden biri
384 şeklinde kullanılır. 0384 alan kodu ile Nevşehir iline arama yapılabilir. Türkiye’ de her ilin kendine ait bir telefon kodu bulunur. Bu illerdeki sabit hatlı numaraları aramak için telefon kodları kullanılmalıdır.
50000 şeklindedir. Nevşehir ilinde bulunan illerin farklı posta kodları vardır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 50 plaka koduna ait Nevşehir ilinin ilçelerinin posta kodu da 50 ile başlamaktadır. Nevşehir ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
50 plaka koduna ait
sekiz tanedir. En kalabalık ilçesi Merkez, Ürgüp ve Avanos’ tur. Nevşehir ilinin ilçeleri şu şekilde sıralanabilir.
#50 plaka
#Nevşehir
#Nevşehir Plaka Kodu
#Plaka