Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. 69 nerenin plakası? Bayburt ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? haberimizde hem bu sorulara yanıt bulacaksınız hem de o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. Peki, 69 plaka neresi? Araçların 69 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Bayburt'ta yaşayan bir vatandaş, 69 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 69 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
69 plaka Bayburt iline aittir. Plaka kodu 69 olan araçlar, Bayburt iline kayıtlı demektir. Bayburt, 1927’ye kadar Erzurum iline bağlı kaldıktan sonra Gümüşhane iline bağlanır. 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı kanun gereğince Bayburt Türkiye’de bir il statüsüne geldi.
Bayburt şehri Azziler tarafından kurulur. M.Ö. 770 – 665 Kimmer ve İskit akınına uğrayan bölgede Haldiler, Medler, Persler hüküm sürer. Bayburt şehri 5000 yıllık zengin bir Türk şehridir. 1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi kaynaklarına göre Bayburt ismi zengin manasına gelen “Bay” ve belde manasına gelen “yurt” kelimelerinin birleşimi olduğu söylenir.
Bayburt’un nüfusu81.910’dur. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 42.002 erkek, 39.908 kadın nüfusu vardır.
BAYBURT HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Kuzeyinde Trabzon, doğusunda Erzurum, güneyinde Erzincan illeri bulunan
Bayburt Doğu Karadeniz Bölgesi’nde
yer alır. Bölge arazisi yaklaşık 900 km
genişlikte bir ovadır. Arazinin %45’lik dağlık bölgesinde Pulur, Otlukbeli, Saruhan, Çoşan, Kop, Çavuşkıran dağları yer alır.
BAYBURT’UN TARIM ÜRÜNLERİ
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Havza Bazlı Destekleme projesi kapsamında birçok bölgede iklim, toprak, topografyaya göre bilinçli tarım ürünleri yetiştirilir. Bayburt ili de bu projenin uygulandığı bölgeler arasındadır.Birçok sebze ve meyveyi bünyesinde barındıran
Bayburt’un tarım ürünleri
şu şekildedir:
BAYBURT’TA GEZİLECEK YERLER
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çoruh nehri yakınında bulunan
Bayburt’ta gezilecek yerler
şu şekildedir:
Bayburt şehrinin tamamının görüldüğü bir tepeye konumlandırılan kalenin kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmez.Kale;Bizanslar, Saltuklular, Danişmendliler, Osmanlılar dönemlerinde zaman zaman onarılarak sağlamlaştırılmıştır. 2017 yılında kalede arkeolojik kazı çalışmaları ile beraber restorasyon çalışmaları başladı.
Bayburt ilinin merkezinde yer alır. 29 Ekim 1924 tarihinde çalıştırılır. Dairesel kaide üzerinde yükselen kulenin gövdesi sekizgen, köşkü ise kare planlıdır. Bu mimarisi ile Çorum Saat Kulesi’ne benzer.
Çoruh Nehri Rafting Parkurları:
Nehir, dünyanın en süratli akan ve en derin olan akarsuları arasında yer alır. Çoruh Nehri üzerinde 4 farklı rafting parkuru vardır. Mayıs ve Haziran aylarında bölgede uluslararası yarışmalar düzenlenir. 1993 yılında da Dünya Rafting Şampiyonası’na ev sahipliği yapması bakımından önemlidir.
Aydıntepe Yer Altı Şehri:
1988 yılında tesadüfen bir kazı esnasında bulunur. Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yer alır. 200 metre genişliğe sahip bu alanın geçmiş yıllarda ne amaçla kullanıldığı net bir şekilde bilinmez.
Bayburt il merkezine 33 kilometre uzaklıkta yer alan mağarada buzul dikitler yer alır. Mağara geçmiş dönemlerde bölge halkı tarafından soğuk hava deposu olarak kullanılmıştır.
40 dönümlük bir arazide yer alan müze geleneksel sanat ile çağdaş sanatın birleşimine ev sahipliği yapar. 2014 yılında Avrupa Konseyi Müze Ödülü’ne layık görülmesi açısından önem taşır. Baksı ismi şifacı, koruyucu manasında Şamanizm’den gelir. Sadece müze olarak değil bölge halkına eğitim ve burs imkânı sağlaması açısından da önemli bir yapıdır.
Bayburt ilinde Masat Köyü içinde yer alır. Türbe 9. yüzyılda inşa edilir. Günümüzde her yıl Temmuz ayında Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür – Sanat Şölenleri kapsamında etkinliklere ev sahipliği yapar. Ali Baba Türbesi olarak da bilinir.
458’tür. +90 458’li bir numara Bayburt iline aittir.
69300’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 69 plaka koduna ait Bayburt ilinin ilçelerinin posta kodu da 69 ile başlamaktadır. Bayburt ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
69 plaka koduna sahip, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ndeyer alan
şu şekildedir:
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