Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 70 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 70 plaka kodu hangi şehre ait? 70 plaka neresi? Araçların 70 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 70 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 70 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
70 plaka Karaman iline aittir. Plaka kodu 70 olan araçlar, Karaman iline kayıtlı demektir.1989 yılında Orta Anadolu Bölgesi’nin gelişmesini sağlamak amacıyla Konya ilinden ayrılarak Karaman Türkiye’de bir il statüsü kazanmıştır. Geçmiş yıllardan günümüze kadar önemli bir ticaret, sanat, kültür merkezidir. M.Ö. 8000’lerden itibaren yerleşim görülür. Bölgede birçok yeraltı şehirleri, mağaralar ve inanç merkezleri vardır.
254.919’dur. Bu il nüfus sayısına göre şehirde 127.829 erkek, 127.090 kadın nüfusu vardır. Bu oran yüzde şeklinde numaralandırılır ise % 50,14 erkek, % 49,89 kadın olarak ifade edilir.
KARAMAN HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Kuzeyde Konya, güneyde Mersin, doğuda Ereğli, güneydoğuda Silifke, batıda Antalya ile komşu olan
Karaman İç Anadolu Bölgesi’nde
yer alır. İç Anadolu’nun güneyinde yer alan bölgenin deniz seviyesinden yüksekliği 1033 metredir. Şehrin arazisi 9590 km
’lik bir genişliği kaplar.
KARAMAN’IN TARIM ÜRÜNLERİ
Bölge, 39.000 ton kuru fasulye üretimi ile Türkiye’de 2. sıradadır. Nohut üretiminde 4. sırada, yulaf üretiminde 5. sırada, şeker pancarı üretiminde 7. sırada olan
Karaman’ın tarım ürünleri
şu şekildedir:
Salatalık gibi birçok ürünün yetiştirildiği bölge, Türkiye’nin tarımına çok büyük oranlarda katkı sağlar.
KARAMAN’DA GEZİLECEK YERLER
Bölgenin geçmiş yıllarda birçok medeniyete ev sahipliği yapması bakımından oldukça geniş bir kültürel birikime sahip olan
Karaman’da gezilecek yerler
şu şekildedir:
Müze binası Karaman merkezde yer alır. Epipaleotik dönemden, Cumhuriyet dönemine kadar birçok eseri bünyesinde barındırır.
Karaman ilinin merkezinde bulunan konak 1810 tarihinde Tartanzade Hacı Ahmet Efendi tarafından yaptırılır. Konak, geçmiş yıllarda yolculuk yapanların ağırlandığı bir bina olarak da hizmet verir. Yapıda kalem işi süslemeler dikkat çeker. Birinci kat sofasının sekizgen tavanında Dolmabahçe Sarayı, Kız Kulesi, II. Mahmut Türbesi gibi batılılaşma dönemine ait resimler vardır.
12. yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülür. İç içe üç surdan oluşan kale, Bronz Çağ, Roma ve Bizans çağlarına ait izler taşıyan höyük üzerinde yer alır. Kale, teşhir ve tanzim projelerinin tamamlanması sonucunda müze olarak ziyarete açılacaktır.
Karaman ilinin Taşkale kasabasında yer alan tahıl ambarları, insan eliyle oluşturulmuştur. Killi kireç taşı kütlesinin üzerinde 250’den fazla ambar vardır. Tahıl ambarlarına koyulan ürünler 30 yıl bozulmadan saklanabilir.
Karaman ilinin merkezinde Tapucak mahallesinde yer alır. Surp Asvadzadzin Ermeni Kilisesi’dir. Bizans mimarisinin figürleri görülür. 1980 yılına kadar cezaevi olarak kullanılır. 2007 yılında yapılan restorasyon çalışmaları ile ziyarete açık hale getirilmiştir.
Karaman ilinin Taşkale Köyü’nde bulunan İncesu Deresi’nin doğu yamaçlarında yer alır. 1356 metre uzunluğunda olan mağarasın içerisinde sarkıt, dikit, traverten havuzları bulunur. 2013 yılında turizme açılan mağara ziyarete açıktır.
Karaman ilinin merkezinde yer alır. Medrese 1382 yılında Nefise Sultan tarafından yaptırılmıştır. Nefise Sultan, Osmanlı Sultanı Murat Hüdavendigar’ın kızı, Karamanoğlu Alâeddin Bey’in karısıdır. Medrese mimarisinde kesme taş kullanılır. Yapıda geometrik motifler, bitki motifleri, Rumi ve palmetler göze çarpar.
Karaman ilinin merkezinde yer alan yapı, Türk ev mimarisinin Anadolu’daki önemli örneklerindendir. 300 yıllık yapı üzerinde ahşap sanatı ve kalem işi süslemeler dikkat çeker.
338’tür. +90 338’li bir numara Karaman iline aittir.
70000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 70 plaka koduna ait Karaman ilinin ilçelerinin posta kodu da 70 ile başlamaktadır. Karaman ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
70 plaka koduna sahip
şu şekildedir:
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