Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 71 numaralı plaka kodudur. Peki, 71 plaka neresi? Araçların 71 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 71 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 71 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
71 PLAKA NERESİ?
KIRIKKALE’NİN POSTA KODU
Kırıkkale’nin posta kodu 71000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 71 plaka koduna ait Kırıkkale ilinin ilçelerinin posta kodu da 71 ile başlamaktadır. Kırıkkale ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
- 71460 Bahşili
- 71520 Balışeyh
- 71810 Çelebi
- 71670 Delice
- 71500 Karakeçili
- 71800 Keskin
- 71100 Kırıkkale Merkez
- 71900 Sulakyurt
- 71450 Yahşihan
KIRIKKALE’NİN İLÇELERİ
Kırıkkale’nin ilçeleri şu şekildedir:
- Bahşili
- Balışeyh
- Çelebi
- Delice
- Karakeçili
- Keskin
- Sulakyurt
- Yahşihan