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72 nerenin plakası? 72 plaka kodu hangi ile ait, 72 plaka hangi şehir?

72 nerenin plakası? 72 plaka kodu hangi ile ait, 72 plaka hangi şehir?

14:3718/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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72 Plaka
72 Plaka

Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu bulunur ve bu kodlar araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösterir. Bu plaka kodlarından biri de 72 numaralı plaka kodudur. Peki, 72 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakasıdır? 72 plaka kodu, Batman iline aittir. Batman iline kayıtlı araçların plakalarında bu numara bulunur. Batman’a bağlı ilçelerin de kendilerine özel harf grupları mevcuttur. 81 ilimize ait plaka kodlarından biri olan 72 plaka kodu, karayolunda gördüğünüzde Batman’a ait araçları tanımanızı sağlar. 71 plakaya sahip Batman'ın kaç ilçesi vardır, coğrafi özellikleri nedir? İşte detaylar...

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 72 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 72 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

72 PLAKA NERESİ, 72 HANGİ İLİN PLAKA KODUDUR?

72 plaka Batman iline aittir. Araçlardaki
72 plaka kodu Batman
iline kayıtlı olduğunu belirtir. 1990 yılına kadar bölgede hızlı büyümeler görülür. 16 Mayıs 1990 tarihinde 3647 sayılı kanun ile Beşiri, Kozluk, Sason ilçeleri Siirt ilinden, Hasankeyf, Gercüş ilçeleri Mardin ilinden ayrılıp tek bir merkeze bağlanarak Batman Türkiye’nin 72. ili olma statüsünü kazanmıştır. Raman dağında petrol çıkarılması ile Batman ili bölgesinde büyük gelişimler meydana gelir.

BATMAN’IN TELEFON KODU

Batman’ın telefon kodu 488’dir. +90 488’li bir numara Batman iline aittir.

BATMAN’IN POSTA KODU

Batman’ın posta kodu 72000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 72 plaka koduna ait Batman ilinin ilçelerinin posta kodu da 72 ile başlamaktadır. Batman ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

  • 72200 Beşiri
  • 72300 Gercüş
  • 72350 Hasankeyf
  • 72400 Kozluk
  • 72500 Sason

BATMAN’IN İLÇELERİ

72 plaka koduna aitBatman’ın ilçeleri şu şekildedir:

  • Beşiri
  • Gercüş
  • Hasankeyf
  • Kozluk
  • Sason
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