Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu bulunur ve bu kodlar araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösterir. Bu plaka kodlarından biri de 72 numaralı plaka kodudur. Peki, 72 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakasıdır? 72 plaka kodu, Batman iline aittir. Batman iline kayıtlı araçların plakalarında bu numara bulunur. Batman’a bağlı ilçelerin de kendilerine özel harf grupları mevcuttur. 81 ilimize ait plaka kodlarından biri olan 72 plaka kodu, karayolunda gördüğünüzde Batman’a ait araçları tanımanızı sağlar. 71 plakaya sahip Batman'ın kaç ilçesi vardır, coğrafi özellikleri nedir? İşte detaylar...
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 72 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 72 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
72 PLAKA NERESİ, 72 HANGİ İLİN PLAKA KODUDUR?
BATMAN’IN TELEFON KODU
Batman’ın telefon kodu 488’dir. +90 488’li bir numara Batman iline aittir.
BATMAN’IN POSTA KODU
Batman’ın posta kodu 72000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 72 plaka koduna ait Batman ilinin ilçelerinin posta kodu da 72 ile başlamaktadır. Batman ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
- 72200 Beşiri
- 72300 Gercüş
- 72350 Hasankeyf
- 72400 Kozluk
- 72500 Sason
BATMAN’IN İLÇELERİ
72 plaka koduna aitBatman’ın ilçeleri şu şekildedir:
- Beşiri
- Gercüş
- Hasankeyf
- Kozluk
- Sason