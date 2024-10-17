Türkiye'deki araç plaka kodları, her ilin kendine özgü bir numarasıyla belirlenir ve bu kodlar illerin alfabetik sıralamasına göre atanmıştır. Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Peki, 73 plaka neresi? Araçların 73 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 73 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 73 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
73 PLAKA NERENİN?
73 PLAKA KODUNA SAHİP ŞIRNAK’IN TELEFON KODU
Şırnak’ın telefon kodu 486’dır. +90 486’lı bir numara Şırnak iline aittir.
ŞIRNAK’IN POSTA KODU
Şırnak’ın posta kodu 73000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 73 plaka koduna ait Şırnak ilinin ilçelerinin posta kodu da 73 ile başlamaktadır. Şırnak ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
- 73800 Beytüşşebap
- 73200 Cizre
- 73710 Güçlükonak
- 73300 İdil
- 73400 Silopi
- 73620 Uludere
ŞIRNAK'IN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Şırnak ili topraklarının batı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Dicle bölümünde yer alır. Öteki yarısı da Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde kalan ilin toplam alanı 7. 152 Km² dir. İl Batıda Mardin, Kuzeyde Siirt, Kuzeydoğuda Hakkâri illeri, Güneyde de Irak ve Suriye ile çevrelidir.
ŞIRNAK’IN İLÇELERİ
73 plaka koduna sahip Şırnak’ın ilçeleri şu şekildedir:
- Beytüşşebap
- Cizre
- Güçlükonak
- İdil
- Silopi
- Uludere