Türkiye'de 81 farklı il bulunur. Bu 81 ilin her birinde geçerli olan plaka kodu bir diğerinden farklı olacak şekilde düzenlenmiştir. Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Peki, 74 plaka neresi? Araçların 74 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 74 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 74 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
74 PLAKA NERESİ?
BARTIN’IN TELEFON KODU
Bartın’ın telefon kodu 378’dir. +90 378’li bir numara Bartın iline aittir.
BARTIN’IN POSTA KODU
Bartın’ın posta kodu 74000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 74 plaka koduna ait Bartın ilinin ilçelerinin posta kodu da 74 ile başlamaktadır. Bartın ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
- 74300 Amasra
- 74100 Bartın Merkez
- 74500 Kurucaşile
- 74610 Ulus
BARTIN’IN İLÇELERİ
74 plaka koduna sahip Bartın’ın ilçeleri şu şekildedir:
- Amasra
- Kurucaşile
- Ulus