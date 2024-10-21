Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
74 plaka nerenin plakası? Araçlardaki 74 plaka kodu neresi, hangi ile ait?

74 plaka nerenin plakası? Araçlardaki 74 plaka kodu neresi, hangi ile ait?

15:3121/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
74 Plaka
74 Plaka

Türkiye'de 81 farklı il bulunur. Bu 81 ilin her birinde geçerli olan plaka kodu bir diğerinden farklı olacak şekilde düzenlenmiştir. Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Peki, 74 plaka neresi? Araçların 74 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 74 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 74 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

74 PLAKA NERESİ?

74 plaka Bartın iline aittir. Araçlardaki
74 plaka kodu Bartın
iline kayıtlı olduklarını belirtir. Bartın, 7 Eylül 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye’de bir il statüsü elde eder. Bartın Çayı’nın kenarında yer alan il, ismini de buradan alır. Bölge, Antik Çağ’da Paphlagonia olarak anılır. Bartın Çayı üzerinden gemi ile denize gitmek mümkün. Bu özelliği ile Türkiye’de deniz trafiğine uygun olan tek yer Bartın Çayı’dır.

BARTIN’IN TELEFON KODU

Bartın’ın telefon kodu 378’dir. +90 378’li bir numara Bartın iline aittir.

BARTIN’IN POSTA KODU

Bartın’ın posta kodu 74000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 74 plaka koduna ait Bartın ilinin ilçelerinin posta kodu da 74 ile başlamaktadır. Bartın ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

  • 74300 Amasra
  • 74100 Bartın Merkez
  • 74500 Kurucaşile
  • 74610 Ulus

BARTIN’IN İLÇELERİ

74 plaka koduna sahip Bartın’ın ilçeleri şu şekildedir:

  • Amasra
  • Kurucaşile
  • Ulus
#74 Plaka
#Bartın Plaka Kodu
#Bartın
#Plaka

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı