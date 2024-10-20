Ülkemizde araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren plaka kodları, her il için farklı bir numarayla tanımlanmıştır. Bu kodlardan biri de 75 plaka kodu olup, belirli bir bölgenin araçlarına tahsis edilmiştir. Karayollarında sıkça karşılaşılan 75 numaralı plaka, özellikle bu bölgeye ait araçlar için kullanılır. Her ilin kendine özgü plaka kodu olduğu gibi, 75 kodu da belirli bir şehri temsil eder. Peki, 75 plaka kodu nerenin plakasıdır? Araçların 75 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası? İşte, merak edilen detaylar!
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 75 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 75 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
75 PLAKA NERESİ?
75 plaka Ardahan iline aittir. Araçlardaki 75 plaka kodu Ardahan iline kayıtlı olduklarını ifade eder. Ardahan ili Türkiye Cumhuriyeti’nin Kafkaslara açılan önemli bir noktası konumundadır. Ardahan, 1992 yılında Kars ilinden ayrılarak il statüsü kazanmıştır. Bulunduğu coğrafi konum ve tarihi değerler açısından bölge kültürü oldukça köklü bir yapıya sahiptir.
ARDAHAN’IN TELEFON KODU
Ardahan’ın telefon kodu 478’dirr. +90 478’li bir numara Ardahan iline aittir.
ARDAHAN’IN POSTA KODU
Ardahan’ın posta kodu 75000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 75 plaka koduna ait Ardahan ilinin ilçelerinin posta kodu da 75 ile başlamaktadır. Ardahan ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
- 75400 Çıldır
- 75600 Damal
- 75700 Göle
- 75900 Hanak
- 75800 Posof
ARDAHAN’IN İLÇELERİ
75 plaka koduna sahip Ardahan’ın ilçeleri şu şekildedir:
- Çıldır
- Damal
- Göle
- Hanak
- Posof