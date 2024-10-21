Türkiye’nin her köşesi, kendine has kültürel özellikleri ve tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. Bu zenginlik, aynı zamanda plaka kodlarıyla da ifade ediliyor. Plaka kodları, sadece araç tescil işlemleri için değil, aynı zamanda şehirlerin tanınmasında da önemli bir rol oynuyor. Özellikle 76 plaka kodu, hem ekonomik hem de kültürel açıdan ülkenin en önemli şehirlerinden birine işaret ediyor. Peki, 76 plaka neresi? Araçların 76 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 76 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 76 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
76 PLAKA NERESİ?
76 plaka Iğdır iline aittir. Araçlardaki 76 plaka kodu Iğdır iline kayıtlı olduğunu belirtir. Iğdır, 27 Mayıs 1992 tarihinde Kars ilinden ayrılarak Türkiye’nin 76. ili olma statüsüne sahip olur. Iğdır ismi iyilik, yiğitlik, bahadırlık gibi manalar taşır. Iğdır ili ve çevresi M.Ö. 4000’li yıllardan günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça köklü bir kültürel birikime sahiptir.
IĞDIR’IN TELEFON KODU
Iğdır’ın telefon kodu 476’dırr. +90 476’lı bir numara Iğdır iline aittir.
IĞDIR’IN POSTA KODU
Iğdır’ın posta kodu 76000’dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 76 plaka koduna ait Iğdır ilinin ilçelerinin posta kodu da 76 ile başlamaktadır. Iğdır ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
- 76500 Aralık
- 76410 Iğdır Merkez
- 76700 Karakoyunlu
- 76900 Tuzluca
IĞDIR’IN İLÇELERİ
76 plaka koduna sahip Iğdır’ın ilçeleri şu şekildedir:
- Aralık
- Karakoyunlu
- Tuzluca