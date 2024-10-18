Araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 77 numaralı plaka kodudur. Peki, 77 plaka neresi? Araçların 77 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 77 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 77 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
77 PLAKA NERESİ?
77 plaka Yalova iline aittir. Araçlardaki 77 plaka kodu Yalova iline kayıtlı olduklarını belirtir. Yalova, Atatürk’ün “Kuruluşa öncü” ve “Benim Kentim” olarak bahsettiği bir bölgedir. 1930 yılında Atatürk tarafından İstanbul’un ilçesi haline getirilen Yalova, 1995 yılında İstanbul’dan ayrılarak Türkiye’de bir il olma statüsü elde eder. Bölgede yerleşimin Neolitik Çağ’da başladığı bilinir. Coğrafi konumu itibariyle birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapar.
YALOVA’NIN TELEFON KODU
Yalova’nın telefon kodu 226’dır. +90 226’lı bir numara Yalova iline aittir.
YALOVA’NIN POSTA KODU
Yalova’nın posta kodu 77000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 77 plaka koduna ait Yalova ilinin ilçelerinin posta kodu da 77 ile başlamaktadır. Yalova ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
- 77500 Armutlu
- 77300 Çınarcık
- 77600 Çiftlikköy
- 77400 Termal
- 77200 Yalova Merkez
YALOVA’NIN İLÇELERİ
77 plaka koduna sahip Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan Yalova’nın ilçeleri şu şekildedir:
- Armutlu
- Çınarcık
- Çiftlikköy
- Termal