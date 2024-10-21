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78 plaka nerenin plakası? Araçlardaki 78 plaka kodu hangi ilin, neresidir?

78 plaka nerenin plakası? Araçlardaki 78 plaka kodu hangi ilin, neresidir?

12:1521/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
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78 Plaka kodu
78 Plaka kodu

Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Peki, 78 plaka nerenin plakası? 78 plaka kodu hangi şehre ait? Sizler için 78 plaka kodunun hangi ilimize kayıtlı olduğunu derledik.

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 78 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 78 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

78 PLAKA NERESİ?

78 plaka Karabük iline aittir. Araçların
78 plaka kodu Karabük
iline kayıtlı araç olduğu anlamına gelir. 06.06.1995 tarihli 22305 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı’dan; Ovacık ve Eskipazar alınır. Zonguldak’tan; Safranbolu, Yenice, Eflani alınır. Bu bölgeler Karabük merkezde toplanarak Karabük Türkiye’nin 78. ili olma statüsüne sahip olur.

KARABÜK’ÜN TELEFON KODU

Karabük’ün telefon kodu 370’dir. +90 370’li bir numara Karabük iline aittir.

KARABÜK’ÜN POSTA KODU

Karabük’ün posta kodu 78000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 78 plaka koduna ait Karabük ilinin ilçelerinin posta kodu da 78 ile başlamaktadır. Karabük ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

  • 78300 Eflani
  • 78400 Eskipazar
  • 78050 Karabük Merkez
  • 78500 Ovacık
  • 78610 Safranbolu
  • 78700 Yenice

KARABÜK’ÜN İLÇELERİ

78 plaka koduna sahip Karabük’ün ilçeleri şu şekildedir:

  • Eflani
  • Eskipazar
  • Karabük Merkez
  • Ovacık
  • Safranbolu
  • Yenice
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