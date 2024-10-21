Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 79 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 79 plaka kodu hangi şehre ait? Peki, 79 plaka neresi? Araçların 79 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 79 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 79 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
79 PLAKA NERESİ?
KİLİS’İN TELEFON KODU
Kilis’in telefon kodu 348’dir. +90 348’li bir numara Kilis iline aittir.
KİLİS’İN POSTA KODU
Kilis’in posta kodu 79000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 79 plaka koduna ait Kilis ilinin ilçelerinin posta kodu da 79 ile başlamaktadır. Kilis ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
- 79500 Elbeyli
- 79000 Kilis Merkez
- 79600 Musabeyli
- 79700 Polateli
KİLİS’İN İLÇELERİ
79 plaka koduna sahip Kilis’in ilçeleri şu şekildedir:
- Elbeyli
- Musabeyli
- Polateli